La France a un incroyable talent : le tournage décalé, gros coup dur pour l’équipe de M6

Le groupe M6 subit quelques aléas d’une ampleur sans précédent.

Annulation du tournage

FremantleMedia, la société de production de l’émission La France a un incroyable talent a révélé dans un communiqué en date du mardi 25 août 2020, l’annulation pure et simple du début du tournage du programme. Les premiers jours d’enregistrement des auditions sont donc remis à plus tard.

« Tout est annulé pour aujourd’hui. Nous sommes en train d’appeler les spectateurs pour leur dire de ne pas se déplacer », a informé un membre de l’équipe.

Des cas de Coronavirus qui se multiplient chez M6

La cause est grave. Ce n’est en effet, pas un membre de l’équipe du programme qui a été testé positif à la Covid-19 mais un membre des quatre jurés du concours de talent !

« Le protocole sanitaire mis en place avant le tournage des auditions de la 15e saison de ‘La France a un incroyable Talent’, en application des recommandations (…), a permis de détecter un cas de Covid-19 dans l’équipe », explique Fremantle France.

Serait-ce ainsi Marianne James, Eric Antoine, Hélène Ségara ou Sugar Sammy qui a été atteint par la maladie ?

La situation devient délicate d’autant plus que cette infortune survient quelques semaines seulement après l’interruption du Meilleur pâtissier à cause de cas de Covid-19 contractés par plusieurs membres de la production, dont une des têtes d’affiche du concours. En mars dernier, la chaîne avait également dû interrompre le tournage de la 15e édition de Pékin Express, qui se déroulait en Afrique de l’Est.

La Covid-19 est passée au travers du “dispositif sanitaire strict”

Pour pallier cette crise épidémique et éviter toute contamination, la production avait pourtant mis en place un dispositif sanitaire strict décrit en amont par le directeur général des productions de FremantleMedia et président du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail audiovisuel, Laurent Jullien.

“On va tester entre 200 et 250 personnes avant mardi, nous expliquait-il vendredi dernier. On a ouvert un bureau de tests pour toutes nos équipes techniques. On a embauché un référent Covid au sein du programme, chargé de veiller au respect de toutes les règles sanitaires. On a un médecin d’astreinte, qui prescrit les tests. On va bien au-delà de ce que le protocole publié le 25 juin dernier recommande”, a-t-il précisé.

M6 avait pourtant fait d’autres concessions décidant que le public, dont le maximum avait été réduit de 600 à 200 personnes, devrait obligatoirement porter un masque durant toute la durée du show.

“ C’est un parti pris, une précaution qu’on prend avec M6 ”, avouait Laurent Jullien. “Mais le risque zéro n’existe malheureusement pas. ”

Le groupe a désormais affirmé qu’il « suivra toutes les recommandations médicales requises pour prévoir la reprise des tournages dès que possible » et sera intransigeant sur les mesures à mettre en place afin de préserver la santé du “la sécurité du public, des candidats, de notre personnel et de nos animateurs. »