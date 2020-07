Quelques explications concernant la sécurité de l’iPhone X !

Ainsi, tous les appareils d’Apple, iPhone ou ordinateurs sont dotés de hautes protections contre les hackings et les piratages en tout genre.

Pourtant, juste après le lancement des nouveau-nés de la génération, une faille dans la sécurité de l’iPhone X a été démontrée. Le but de ce présent article reste ainsi la présentation des explications afférentes à la sécurité de l’iPhone X.

Comment accéder à votre iPhone X depuis un réseau Wifi ?

Pour une marque de renom, il est assez difficile de croire qu’il y a une faille permettant d’accéder à votre iPhone X à partir d’un simple réseau Wi-Fi. Pourtant des hackers y sont parvenus, ce qui leur permet d’avoir après la main sur le système du dernier né d’iPhone.

Les 2 hackers ont réussi à entrer dans un iPhone X par le biais d’un réseau Wi-Fi public et ils sont arrivés à extraire une photo qui avait été effacée par le propriétaire du smartphone. Ils sont entrés dans le système iOS 12.1 par le navigateur embarqué, à savoir Safari, cela depuis un réseau Wi-Fi public.

Cette faille qui a provoqué une panique générale auprès des adeptes de la marque de Steve Jobs provient du programme JIT ou compilateur juste à temps. Ce programme a pour but d’accélérer iPhone X en traduisant en même temps le codage informatique et l’exécution d’un programme. Il améliore la performance des applications Java. Mais selon un spécialiste d’iPhone tous les programmes d’un iPhone sont susceptibles de présenter une certaine vulnérabilité aux piratages.

Quelles précautions adopter pour bien protéger son iPhone des hackers ?

Mais pas de panique, des solutions sont proposés par des spécialistes d’iPhone dans l’article https://www.journaldunet.com/solutions/expert/70124/faille-de-securite-de-l-iphone-x—exlications.shtml .

La solution la plus simple est d’éviter d’avoir son Wi-Fi activé en permanence car cela facilitera le travail des hackers d’entrer dans le système de votre iPhone X via des réseau Wi-Fi publics malgré le blocage par Safari des cookies des firmes publicitaires sans l’autorisation de l’utilisateur.

Pour le moment la solution la plus simple est de couper le Wi-Fi dès que vous vous approchez d’un réseau public et que vous n’avez pas besoin de vous connecter à Internet. Comme on le sait, l’attaque se fait via un réseau Wi-Fi. Alors tant que vous n’êtes pas connecté, vous ne risquez rien.

Ensuite, comme les données que vous avez supprimé sont stockés automatiquement dans le corbeille pendant environ un mois, pensez à vider régulièrement votre corbeille. C’est de là que les deux hackers du concours du Japon ont réussis à pénétrer dans le système de l’iPhone X en déjouant toutes les barrières de sécurités mis en place dans le smartphone. Ce qu’il faut faire aussi c’est de désactiver le compilateur JIT qui est actif par défaut. En effet il est possible que les hackers arriveront à entrer dans d’autres applications autre que l’application photo du système d’exploitation