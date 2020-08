Le Meilleur Pâtissier : les téléspectateurs devront peut-être patienter pour voir la nouvelle saison dont le tournage a été suspendu pour cas de Covid 19 !

En effet, on apprend qu’un cas de Covid-19 a été détecté sur place !

L’une des personnalités touchées par le coronavirus !

Présenté par l’animatrice Julia Vignali, aux côtés des incontournables de l’émission, Cyril Lignac et Mercotte, « Le Meilleur Pâtissier 2020 » qui dont le tournage a débuté fin juin 2020, vient d’être suspendu. On se doute bien que ce n’est pas de gaieté de cœur que tous les membres de l’équipe, (animateurs, candidats et équipe technique compris), se sont retrouvés obliger d’attendre au moins 2 semaines pour terminer le tournage. Mieux, il ne restait que quelques jours pour que la saison 9 de l’émission soit dans les barques.

La cause de ce report est liée à la situation sanitaire actuelle. En effet, l’une des personnalités présentes au Château de Groussay où le tournage de l’émission se déroule depuis des années maintenant, a été déclaré positive au test de Covid-19. Ce qui a contraint la production à suspendre la suite du tournage, pour une période de 14 jours.

Dès ce jeudi 6 août 2020, la BBC Studios France, productrice de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » a donc procédé de manière officielle à la suspension temporaire du programme. Dans son communiqué, la société audiovisuelle française a rappelé qu’un protocole sanitaire a été mis en place sur le site du tournage, conformément aux recommandations du CCHSCT (Comité central d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail), mais aussi de spécialistes en prévention et d’un médecin conseil. Malgré tout, avec ce cas qui vient d’être confirmé, elle a préféré suspendre le tournage.

De même, un nouveau dépistage de toute l’équipe sera réalisé. La BBC Studio assure que la santé de son personnel ainsi que des pâtissiers amateurs est sa grande priorité. D’ailleurs, on apprend que des tests ont déjà commencé sur les candidats et l’équipe technique présents au Château de Groussay.

Une suspension qui vient compliquer la situation

Comme d’habitude, c’est à Montfort-l’Amaury que l’enregistrement du programme « Le Meilleur Pâtissier » a eu lieu. Forcée d’attendre au moins 14 jours conformément aux dispositifs sanitaires qui doivent être prises dans une pareille situation, la production a quand même l’espoir de reprendre le tournage le plus tôt possible. Toutefois, le Groupe M6 prévient qu’il n’y a pas encore de date de reprise du tournage.

Ce cas de figure n’arrange personne, et surtout pas Cyril Lignac, qui a déjà un calendrier bien chargé. En effet, ce dernier devrait animer son émission « Tous en cuisine » qui se déroule en direct et dont le programme est prévu pour le 24 août 2020.

Pour le Groupe M6, la programmation de toutes ses grandes émissions vient encore d’être bouleversée. Il faut dire qu’en raison du confinement, il avait été prévu que le « Meilleur pâtissier 2020 » serait diffusé à la fin de l’automne, plutôt qu’à la rentrée. Avec cette suspension, la date de diffusion risque encore d’être décalée.

En attendant, les fans de l’émission pourront découvrir le spin off des qualifications pour « Le Meilleur pâtissier 2020 ». Intitulé « En route pour Le Meilleur pâtissier 2020 », il sera diffusé en exclusivité sur 6 Play, et animé par la youtubeuse Enjoy Phoenix.

Par ailleurs, « En route pour Le Meilleur pâtissier 2020 » sera composé de 10 épisodes, faisant 15 minutes environ chacun. Les téléspectateurs pourront suivre 16 jeunes pâtissiers amateurs s’affronter, pour obtenir une place pour la saison 9 de l’une des meilleures émissions culinaires.