Vacances d’été à moins de 100 km : peut-être la vraie solution anti-Covid

Ils sont restés confinés pendant près de deux mois dans du béton, ils veulent alors de la liberté et profiter pleinement de la nature qui peut les entourer, car elle reste merveilleuse.

Si vous aviez l’intention de partir à l’autre bout du monde ou si vous avez effectué une réservation l’année dernière dans un autre pays, vos vacances d’été 2020 pourraient clairement être mises de côté.

Les Français gardent tout de même de l’espoir, mais dans le Journal du Dimanche, le secrétaire d’État a fait quelques déclarations peu réjouissantes.

Il estime que les déplacements devront être effectués en voiture ou en train, cela met donc de côté l’avion .

. Il a fait une comparaison en estimant que les vacances d’été de 2020 ressembleront finalement à celles de 1936.

Pour Jean-Baptiste Lemoyne, ces vacances représenteront une conquête sanitaire et la limitation des 100 km pourrait ne pas être levée.

Il tente de rassurer les vacanciers en précisant que le cercle pourrait augmenter, mais à cette heure, ce n’est pas une certitude.

Dans le JDD de dimanche dernier, il reste assez vague sur les vacances d’été 2020 qui ne seront clairement pas comme les autres.

Le cercle des 100 km pourra augmenter de façon concentrique.

Impossible de s’entasser au niveau des plages françaises

Si les Français doivent voyager en France, ils auront une destination phare à savoir les plages de l’ouest ou du sud. Toutefois, le secrétaire d’État reste ferme sur cette éventualité, les Français n’auront pas la possibilité de s’entasser sur toutes les plages, car finalement les conditions sanitaires ne pourront pas être respectées. Il prépare donc en amont ces prochaines vacances pour qu’elles ne soient pas trop pénalisantes, mais à ce stade, il est clairement compliqué de se prononcer. Il peut tout de même accorder sa confiance aux Français notamment pour qu’ils puissent se déplacer un peu partout sur le territoire français, mais il faudra bien sûr respecter toutes les conditions. Ce serait le meilleur scénario, mais il faudra forcément attendre les prochaines semaines.

Dans tous les cas, pour le secrétaire d’État, l’aérien sera pénalisé et il y a de grandes chances pour que les frontières soient fermées cet été. De ce fait, le programme semble se dessiner pour les vacances d’été 2020. Les Français pourront peut-être se déplacer sur l’ensemble du continent, ils n’auront pas forcément le droit de passer les frontières et il sera impossible de s’entasser sur les plages. Du coup, faut-il partir ? Prévoir des vacances d’été ? Rester à la maison ? Les Français auront de nombreuses décisions à prendre et elles ne seront pas forcément très simples.

Et si vous partiez à côté de chez vous ?

Jean-Baptiste Lemoyne veut toutefois ouvrir le plus possible les lieux touristiques, car c’est la seule façon pour que l’économie puisse reprendre des couleurs. Le secrétaire d’État donne donc une échéance à savoir le 21 Juin, date également de la fête de la Musique. Il faudra toutefois attendre le 25 Juin prochain pour avoir un calendrier un peu plus précis selon Jean-Baptiste Lemoyne. Les Français espèrent que le début de l’été ne sera pas entaché par de mauvaises nouvelles, car cela serait dramatique pour leur moral entaché déjà depuis quelques mois.

Si vous voulez être certain de partir en vacances cet été, vous pourriez peut-être envisager des congés locaux. Cela vous permettra sans doute de découvrir les environs et il y a parfois des coins relativement sympathiques qui méritent d’être connus. Faites quelques recherches sur le Web, votre département ou votre région pourrait vous réserver de belles surprises. Finalement, si les voyages à l’étranger sont impossibles, vous pouvez peut-être privilégier la France, cela vous permettra d’éviter le coronavirus. La limite des 100 km pourrait représenter une bonne idée qu’il ne faut pas délaisser. N’oubliez pas les gestes barrières, le port du masque et surtout la distanciation sociale. Si vous êtes minutieux et très vigilant, vous pourriez peut-être échapper à cette maladie mortelle. Elle a été à l’origine de nombreux décès dans le monde.