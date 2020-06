Emmanuel Macron : fan des Rita Mitsouko ? Il a exigé d’avoir Catherine Ringer à ses côtés, on vous explique pourquoi

Le coronavirus a eu l’effet d’une bombe sur de nombreux pays. La France a été très touchée à l’instar de l’Angleterre, de l’Italie et de l’Espagne. Le Gouvernement d’Emmanuel Macron a ainsi pris la décision de confiner la population du 17 mars au 11 mai. Ensuite, les français se sont déconfinés de manière progressive. Le 22 juin, le pays entre dans la troisième phase du déconfinement.

🇫🇷 URGENT – Bilan du #coronavirus en #France : – 811 cas de #COVID19 en 24h (159 452 au total) – 14 décès en 24h à l’#hôpital (29 617 au total) – 727 en réanimation (-25 en 24h) – 77 clusters en cours d’investigation (+ 8 en 24h) (SPF) #Déconfinement — Conflits (@Conflits_FR) June 19, 2020

Aujourd’hui, la France comptabilise tristement 29 617 décès et 159 452 cas confirmés. Les guérisons se comptent quant à elles au nombre de 74 117 personnes. La progression du virus ne ralentit pas forcément comme on peut le penser. Elle baisse parfois mais remonte d’autres jours : la population doit rester vigilante.

Au final, la crise n’est pas uniquement sanitaire, elle est également économique et sociale.

L’appel à l’aide de Jean Roch pour sauver le monde de la nuit

De nombreux secteurs ont été très touchés par les fermetures, la perte conséquente de chiffre d’affaires, le chômage partiel et licenciements. Nous avons beaucoup parlé du cas des restaurateurs, hôteliers et professionnels du tourisme qui étaient au point mort depuis le 17 mars.

"Je suis discothèque", @JeanRoch lutte pour la réouverture des boîtes de nuit. #CQueDuKif — C8 (@C8TV) June 19, 2020

C’était aussi le cas des gérants de bars et des patrons de discothèques (toujours obligés de tenir leurs établissements fermés). Jean Roch, célèbre dirigeant du VIP Room à Paris, a d’ailleurs poussé un coup de gueule dans l’émission de Cyril Hanouna, C que du kif. Les discothèques n’ont toujours pas pu rouvrir et les professionnels du secteur se sentent totalement délaissés…

Les professionnels de la culture ont adressé un message fort à Emmanuel Macron

Mais un autre secteur a été fortement impacté par le coronavirus : celui de la Culture. Des artistes ont d’ailleurs créé un collectif pour protester et demander de l’aide de la part du Gouvernement. De nombreuses célébrités ont pris la parole à ce sujet : Matt Pokora, Catherine Deneuve, Omar Sy… ils ont tous envoyé un message à Emmanuel Macron.

#lesvoixdesmonuments@JBLemoyne @franckriester @murielpenicaud

SOS #guidesconférenciers en CDDU sans aide et sans travail. Besoin de geler nos droits et d'aide pour les guides sans droits jusqu'en 21 et besoin de revenir à notre statut d'intermittent ! pic.twitter.com/E0qD0b0msh — sandrine vaillant (@sandrinevailla5) June 18, 2020

Deux cents artistes se sont ainsi réunis pour publier une tribune dans Le Monde dénonçant l’oubli de la culture.

« Cet oubli de millions de gens, et des ressources, humaines, intellectuelles, rêveuses, qui portent et qu’apportent l’art, l’imaginaire, la représentation sensible des expériences de tous, y compris des coups du sort, de la maladie et de la mort, mais aussi des formes de vie qui réparent et qui inventent, cet oubli, nous attendons que vous demandiez à votre premier ministre et à vos ministres de le réparer. Nous vous demandons de mesurer la responsabilité qui est ici la vôtre. » avaient-ils ainsi rédigé, terriblement inquiets pour l’avenir de la culture française.

Emmanuel Macron : il exige d’avoir Catherine Ringer (Les Rita Mitsouko) à ses côtés

Il semblerait que leur action ait fonctionné puisque le Président de la République a réagi. Emmanuel macron a convoqué une table ronde avant de prendre la parole le 6 mai dernier face aux coups de colère des acteurs du théâtre, de la musique et du cinéma.

Il a donc convié une quinzaine de stars mais n’a exigé la présence que d’une seule star : Catherine Ringer, célèbre grâce aux Rita Mitsouko. L’homme politique serait-il donc fan du groupe des années 80 ?

C’est la conseillère culture du Président, Rima Abdul-Malak, qui avait organisé une visioconférence avec les représentants de tous les secteurs de la culture.

Parmi les célébrités ayant assisté à cette table-ronde 2.0 de plus de deux heures, nous comptions :

Catherine Ringer , chanteuse des Rita Mitsouko dont la présence était exigée

Stanislas Nordey, directeur de théâtre

Olivier Nakache et Eric Toledano, réalisateur

Mathilde Monnier, chorégraphe

Sandrine Kiberlain et Norah Krief, actrices

Seulement quelques jours après cette réunion, Emmanuel Macron et Franck Riester (Ministre de la Culture) avaient proposé des mesures pour sauver la culture. Le 14 juin lors de sa dernière allocution, Emmanuel Macron avait expliqué aux français qu’ils allaient « retrouver le plaisir d’être ensemble, de reprendre pleinement le travail, mais aussi de (se) divertir, de (se) cultiver« .

Actuellement, le secteur repart petit à petit, les tournages ont recommencé et les établissements (musées, cinémas, théâtres, …) s’ouvrent progressivement. La Fête de la Musique n’a d’ailleurs pas été annulée et l’AccorHôtels Aréna a rouvert ses portes le temps d’un concert. En effet, un concert spécial « Fête de la Musique », tourné dans la salle de spectacle, a été diffusé sur France 2 ce vendredi 19 juin.