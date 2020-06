Matt Pokora très ému : il se prépare pour sa première fête des pères avec une photo torse-nu pour les fans !

Matt Pokora : gros coup dur pour le chanteur avec l’annulation d’un gros concert !

Alors que le chanteur français avait tout prévu des mois à l’avance, le moins que l’on puisse dire c’est que ses plans sont malheureusement tombés à l’eau ! En effet, Matt Pokora avait prévu une très grande tournée dans toute la France avec les concerts du Pyramide Tour qui s’annonçaient tout simplement énormes ! On n’avait en effet jamais vu autant d’attente du côté de ses fans qui souhaitaient se rendre dans les concerts de la star qui s’était fait connaître lors d’une émission de télé crochet il y a maintenant de cela plusieurs années.

Mais à cause de la crise sanitaire du Coronavirus, comme pour beaucoup d’artistes également, Matt Pokora a malheureusement été contraint tout d’abord de reporter ses concerts. C’est ce qu’il a raconté sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, en précisant que le concert qu’il devait donner le 14 mars à l’Accor Arena avait été reporté au mois de juin, le 19 juin plus exactement. Mais bien malheureusement, le gouvernement du président de la république n’a toujours pas autorisé l’ouverture des salles de spectacles, et ce concert de Matt Pokora n’aura donc pas lieu, au grand désespoir de ses fans.

On ne peut que comprendre la déception de sa communauté, puisque cela faisait 6 mois déjà que le concert du chanteur était complet ! Un coup dur pour Matt Pokora, mais qu’il devrait néanmoins réussir à rattraper dans les prochains mois dès que les concerts et les spectacles seront de nouveau possibles. En attendant, un autre concert de cette envergure est prévu pour le mois de septembre, le 15 plus exactement. Bien que les spectateurs qui avaient acheté leur place pourront se faire rembourser comme il se doit, le chanteur espère bien que ses dates prévues pour la rentrée scolaire ne seront quant à elles pas annulées au dernier moment par le gouvernement d’Emmanuel Macron.

En attendant, et pour se consoler comme ils le peuvent, les fans vont toujours pouvoir revoir quand ils le souhaitent les clips vidéos de Matt Pokora sur les sites de streaming comme YouTube. En effet, le chanteur vient tout juste de sortir un clip il y a quelques jours de sa chanson « Danse avec moi », dans lequel il fait une danse très sensuelle qui a fait fureur auprès de ses plus grands fans. Quant au chanteur, il va pouvoir se consoler comme il le peut avec un événement de choc ce week-end qu’il s’apprête à vivre…

Cette année 2020 ne sera bien heureusement pas seulement marquée que par la Coronavirus pour le chanteur français qui vit aux États-Unis actuellement. En effet, il va vivre un événement tout particulier ce dimanche qui devrait lui faire plaisir et apporter un peu de bonheur alors que son grand concert du mois de juin est annulé.

Matt Pokora s’apprête en effet à vivre sa toute première fête des pères avec son fils Isaiah ! A cette occasion, le père très heureux et comblé a diffusé une photo de lui en train de se préparer pour cette belle occasion, comme il l’a précisé d’ailleurs dans une publication sur le réseau social Instagram. On se demande encore ce que son fils Isaiah lui réserve, ou plutôt ce que sa femme Christina Milian lui a préparé à cette occasion !

En effet, ayant à peine quelques mois, il est évident que le fils de Matt Pokora ne soit pas encore à même de pouvoir décider d’un cadeau à faire à son père et que celui-ci devra se faire grâce à l’aide de sa mère Christina Milian. Aura-t-il droit à un cadeau comme une forme de main ou de pied de son fils Isaiah dans un plâtre ou sur une peinture comme on le voit souvent pour les jeunes enfants ? Matt Pokora devrait sans doute avoir hâte de découvrir la surprise qu’on lui réserve …