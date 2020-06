Matt Pokora : il enflamme la toile avec une danse sensuelle dans son nouveau clip “Danse avec moi” !

Matt Pokora : très impliqué dans la crise du coronavirus, il avait écrit une lettre publique au président Emmanuel Macron !

Souvenez-vous, c’était il y a quelques semaines déjà : le chanteur Matt Pokora avait écrit une lettre complètement déchirante… Alors que la crise sanitaire du coronavirus battait son plein, le chanteur Matt Pokora qui était confiné aux Etats-Unis avait été indirectement atteint par la crise sanitaire du coronavirus. En effet, le chanteur français avait dû reporter des dates de concert suite aux annonces du gouvernement d’Emmanuel Macron.

Concernant la situation du chanteur, on imagine que sa situation financière ne le met pas en danger, mais ce n’est peut être pas le cas pour des milliers intermittents du spectacle qui se trouvent dans le besoin actuellement, et sans aucun revenus à cause de la crise. A cette occasion, le chanteur Matt Pokora avait donc écrit une lettre bouleversante qu’il avait diffusé sur son compte Instagram pour le président de la république Emmanuel Macron. Le chanteur se montrait très inquiet pour la culture et constatait qu’aucune mesure n’avait été prise depuis le début de la crise sanitaire.

Bien heureusement, quelques jours plus tard, Emmanuel Macron prenait la parole sur le sujet et faisait des propositions pour les intermittents du spectacle. Bien que l’on ne sache pas si le président a lu ou pas la lettre troublante du chanteur Matt Pokora, on ne peut que constater qu’il n’y a que quelques jours de différences entre la lettre du chanteur et la réponse d’Emmanuel Macron. Est-ce une simple coïncidence ? Personne ne le sait actuellement… Mais alors que la crise sanitaire du COVID19 fait désormais moins de victimes que par le passé, Matt Pokora a tenu informé sa communauté concernant le futur de sa tournée il y a tout juste une semaine, et le moins que l’on puisse dire c’est que les nouvelles ne sont pas du tout rassurantes.

En effet, alors que certains de ses concerts étaient complets depuis 6 mois et avaient été reportés, certaines dates ont été tout simplement annulées. Bien heureusement, pour le moment le concert du mois de septembre prévu à l’Accor Arena reste maintenu, si le gouvernement d’Emmanuel Macron ne l’annule pas d’ici là…

Matt Pokora : il partage son clip “Danse avec moi” dans un quotidien morose pour faire plaisir à ses fans !

C’est dans ce contexte déprimant que le chanteur Matt Pokora a donc tenu à partager à ses fans un clip qui devrait faire plaisir à tout le monde. En effet, on ne sait pas si le chanteur a profité de la fin du confinement pour tourner son clip ou si celui-ci était tourné déjà depuis longtemps, mais c’est une nouvelle vidéo du morceau “Danse avec moi” que l’on a pu découvrir ! Dans le clip de sa chanson, on retrouve M Pokora très sensuel pour faire plaisir à ses fans, dans un superbe cadre qui va donner envie aux français de partir en vacances. Dans sa chanson où il parle en français ainsi qu’en espagnol, il n’est pas tout seul car on peut voir une danseuse près de lui. En revanche, il ne s’agit pas de sa femme Christina Milian, comme on pourrait s’y attendre !

On se doute en tout cas que cela devrait ravir les fans qui vont pouvoir retrouver Matt Pokora dans un nouveau clip tant attendu. Fort est de constater que sur les réseaux sociaux, tous les fans du chanteur ont approuvé ce nouveau clip, qui a été en partie réalisé en pleine nuit pour des effets visuels des plus beaux. En effet, on peut découvrir des néons dans le clip de Matt Pokora, ce qui donne un effet très beau et qui a été fortement apprécié par les fans du chanteur.

On espère tous que le chanteur se produira prochainement en concert comme il le souhaite pour interpréter la chorégraphie de ce clip, qui est sans aucun doute un des meilleurs pour certains fans !