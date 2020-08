Donald Trump prévient tout le monde : s’il n’est pas élu, c’est triché !

Lorsque Barack Obama n’a pas eu l’occasion de renouveler son contrat à la tête des USA, certains pensaient que l’ancienne épouse de Clinton serait au pouvoir. Tout laissait présager un gain de la femme politique, mais contrairement aux idées reçues, c’est Donald Trump qui s’est emparé de la Maison-Blanche. Depuis sa nomination, il ne fait pas l’unanimité, mais il reste certain qu’il pourra gagner un second mandat. Il a donc prévenu tout le monde, s’il perd aux prochaines élections, les votes auront été truqués.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Donald Trump contre Joe Biden pour un second mandat

En novembre prochain, tous les regards seront forcément tournés vers les États-Unis notamment pour savoir si Donald Trump aura le droit à un second mandat. Alors que les animosités ne cessent de prendre de l’ampleur ces derniers mois, des stars protestent contre sa nomination et d’autres ont parfois tendance à le favoriser. Celui a qui perdu il y a quelques jours son frère décrit comme merveilleux se penche du côté des prochaines élections présidentielles.

Si certains se demandent si Donald Trump pourrait repasser, le président des USA semble avoir une réponse .

. Il a donc décidé d’enclencher la seconde vitesse puisqu’il attaque ses concurrents comme Joe Biden.

Alors qu’il était dans le Wisconsin, il a fait une déclaration qui est finalement fidèle à lui-même, car Trump semble parfois commander les USA sans aucun filet ni aucune préparation.

President Trump is "leading us down the path of authoritarianism," says Sen. Bernie Sanders, speaking at the #DemConvention. "This election is the most important in the modern history of this country." https://t.co/NzykEJSlfF pic.twitter.com/3srWbnwiLm — CNN (@CNN) August 18, 2020

Il estime que si son parti perd les élections présidentielles en novembre prochain, il y aura une seule réponse possible. En effet, les votes auront été forcément truqués selon Donald Trump. Il a également ajouté que les Américains ne pourront pas être en sécurité si le pays est dirigé par Joe Biden pointé du doigt notamment pour son âge. Celui qui est très actif sur les réseaux sociaux et notamment Twitter peut donc faire réagir la presse mondiale. Il a d’ailleurs ce pouvoir, il suffit qu’il sorte une phrase ou qu’il dévoile une facette de sa personnalité pour qu’il se retrouve immédiatement au coeur de nombreux articles. Ce n’est pas la première fois qu’il est à l’origine d’une telle « menace ».

Trump just told this lie in Wisconsin: "The only way we're going to lose this election is if the election is rigged." That is a lie. — Kyle Griffin (@kylegriffin1) August 17, 2020

Donald Trump évoque le report des élections

La France connaît bien cette situation puisque le coronavirus a eu des effets sur la campagne municipale. Certains maires ont été élus lors de la première phase avant que le confinement ne prenne de l’ampleur. Certes, les décisions d’Emmanuel Macron concernant le maintien du scrutin avaient été pointées du doigt, mais le second tour a été reporté de plusieurs semaines. Dans son tweet, Donald Trump estime que 2020 sera sans doute l’élection la plus frauduleuse et inexacte à cause du coronavirus qui pourrait empêcher de nombreuses personnes de voter.

Selon l’actuel président des États-Unis, le pays sera concerné par une situation problématique. Il demande à ce que l’élection soit donc repoussée pour que les personnes puissent voter de manière sécurisée et dans les meilleures conditions. Donald Trump a-t-il peur de perdre face à Joe Biden en novembre prochain ? Certains estiment qu’il a toutes ses chances de conserver le monopole des USA même s’il a multiplié les frasques ces dernières années. Il faudra donc attendre quelques semaines pour savoir si le président pourra renouveler son mandat ou s’il sera remplacé par un autre parti. Il a toutefois précisé au cours de son discours, qu’il pourrait être maintenu au pouvoir pendant 16 ou 20 ans.