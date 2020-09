Zahia Dehar : la belle dévoile absolument tout sur son compte Instagram ! Seulement vêtue d’une chemise en jean !

Elle est loin l’époque où la jolie blonde faisait scandale pour sa liaison avec le footballeur Franck Ribéry. Aujourd’hui, la jeune femme est devenue une vraie influenceuse.

Une chose n’a pas changé en revanche, Zahia fait toujours tourner la tête de ses fans. Il faut dire qu’elle s’en donne les moyens.

Samedi 16 mai, dans une story publiée sur son compte Instagram, le mannequin a sans aucun doute fait grimper la température chez de nombreux abonnés.

Zahia Dehar se dévoile entièrement et c’est chaud !

Zahia n’en est pas à son coup d’essai, puisque tout son compte Instagram regorge de pépites du genre. Elle sait se montrer très créative dès qu’il s’agit de faire rêver les internautes et de les laisser béats d’admiration.

La jolie blonde a de quoi convaincre les foules les plus réfractaires. Après avoir été la muse de Karl Lagerfeld et de Jean-Paul Gautier, la comédienne a pris beaucoup de confiance et s’assume aujourd’hui entièrement. Audacieuse et authentique, la jeune femme de 28 ans a la tête pleine de rêves et compte bien les réaliser.

Celle qui consacre sa vie au défilé de mode et aux shootings photo prend un malin plaisir à montrer sa plastique sous tous les angles. Et plus les années passent, plus sa silhouette devient sublime.

Hier, ses abonnés Instagram ont eu l’heureuse surprise de la découvrir dans un accoutrement très léger. Via sa story, Zahia Dehar a partagé une photo d’elle mystérieuse, apparaissant assise dans une petite robe en jean très ouverte, sans rien porter d’autre en dessous.

Bronzée à outrance, la belle blonde a manifestement des envies de légèreté avec le retour du soleil et de la chaleur. Avec cette vue imprenable et sa ligne parfaite, les internautes n’ont pu que saluer sa beauté.

Si ses admirateurs sont habitués à ce genre de photographies, il est clair qu’ils ne s’en lassent pas. Et pour être très honnête, nous non plus à vrai dire !

La belle Zahia ne fait pas toujours l’unanimité

Habitués des photos un peu légères de Zahia Dehar, les fans de la jeune femme se réjouissent dès qu’ils la retrouvent quelque part. Il faut dire que ses apparitions sont rares à la télévision, ce qui cultive le mystère autour de sa personne.

Malheureusement, lorsqu’elle est invitée de certaines émissions, la jolie blonde ne fait pas vraiment l’unanimité. Pour beaucoup de ses détracteurs, elle reste une fille superficielle qui n’a pas grand-chose dans la tête.

Pendant le confinement, Zahia Dehar a été invitée lors d’un numéro de l’émission Quotidien.

Confinée à Londres, le mannequin était en visioconférence avec Yann Barthès parler de sa vie en quarantaine.

Les propos de la jeune comédienne n’ont pas parus assez intelligent pour le public, qui s’est empressé d’en débattre sur les réseaux sociaux.

Il est vrai qu’elle n’avait pas beaucoup de choses intéressantes à dire, puisqu’elle a majoritairement parlé de sa passion improbable pour les fruits.

« Je cuisine et ça me prend beaucoup de temps comme je n’ai pas l’habitude. Sinon, je fais mes cours de théâtre par Whatsapp avec mon coach et je dors beaucoup. J’adore les fruits ! C’est tellement bon ! J’adore ça depuis toute petite. Je fais des salades de fruits et des jus également. », a-t-elle avoué très naturellement.

Un brin gênés par ces déclarations sans grand intérêt, le présentateur et les chroniqueurs ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Dans la suite de cet entretien, on apprenait donc que Zahia admirait énormément Brigitte Bardot, vis-à-vis de son travail pour la cause animale.

Enfin, elle révélait ses goûts en matière de lecture, puisqu’elle avait commencé « Les nuits de Topkapi » de Colin Falconer, un livre sur les harems qui abordait un sujet fascinant d’après la star du film « Une fille facile ».

S’il est clair que son intervention était très différente de l’invité qui l’avait précédé, un économiste, les réactions sur Twitter n’ont pas été très tendres. Certains affirmant même qu’elles devraient s’en tenir aux photos, car au moins elle n’y parle pas.