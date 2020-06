Wesley Nakache en deuil : une terrible nouvelle attriste profondément les fans

Parfois, la vie est bouleversante et vous ne pouvez absolument rien faire. En effet, Wesley Nakache est en deuil puisque sa femme a perdu le bébé. Cette dernière était arrivée à 8 mois de grossesse et le drame s’est produit. L’annonce a été faite sur le compte Instagram et les fans ont rapidement été tristes, mais également sous le choc. Dans le monde des célébrités, c’est James Van Der Beek qui a également partagé une actualité de ce genre puisque sa femme a fait une fausse couche. Il est déjà le papa de plusieurs enfants, mais ce drame est toujours difficile à vivre.

Wesley Nakache peut compter sur les nombreux soutient

L’enfant devait arriver dans quelques semaines puisque la jeune femme était à 8 mois de grossesse comme a pu le préciser Sextant. Wesley Nakache dans son message rend hommage à cette petite fille notamment en précisant qu’il n’oubliera jamais sa fille et qu’elle restera à jamais dans son coeur. Il annonce de ce fait avec la plus profonde tristesse que le petit ange s’est envolé. Rapidement, les fans ont partagé leur soutien et le monde de la télé-réalité a également tenu à être ses côtés. Il ne faut pas oublier que Wesley Nakache est très connu dans ce secteur.

Jazz semblait très proche du couple, elle a donc annoncé à la suite de cette nouvelle qu’elle ne posterait pas de news puisque la situation était difficile .

. Jazz peut aussi comprendre le bouleversement vécu par Wesley Nakache et sa femme puisqu’elle a également été concernée par une fausse couche il y a quelques mois.

D’autres célébrités ont également voulu apporter leur soutien à ce couple qui se retrouve dans une situation particulièrement problématique.

Wesley Nakache a reçu des messages de Sarah Fraisou ou encore de Martika Caringella. Il faut savoir que le monde de la télé-réalité est très vaste et il n’enveloppe pas seulement les Anges ou encore les Marseillais. Vous pouvez également retrouver d’anciens candidats qui sont toujours dans le milieu notamment ceux sortis de Secret Story.

Les internautes très émus par la détresse de Wesley Nakache

En effet, les célébrités ont été nombreuses à partager leur tristesse, mais les fans ont également pu dévoiler leur désarroi face à ce drame qui peut finalement toucher tout le monde. En effet, la femme de Wesley Nakache a perdu l’enfant à 8 mois de grossesse, mais les risques sont connus tout au long de celle-ci et jusqu’à la naissance. Certaines femmes vivent dans l’angoisse au fil des jours en espérant qu’un drame ne se produise pas. Certains médecins estiment que le risque est le plus fort avant le troisième mois, mais la perte peut aussi survenir avec une grossesse très avancée. Le choc est toutefois important et il est souvent difficile de se remettre de cette perte.

Des anonymes ont donc décidé de soutenir Wesley Nakache qui a reçu une multitude de condoléances. Il est un agent très connu avec de nombreux influenceurs, cela leur permet de signer des contrats avec les marques par exemple. Cela leur permet d’avoir une certaine visibilité sur les réseaux sociaux comme Instagram par exemple. L’agent est donc important pour négocier les contrats et c’est pour cette raison que Wesley Nakache est aussi connu dans ce milieu, il a pu travailler avec de nombreuses personnalités.