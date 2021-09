Vanessa Paradis : le plan de la chanteuse pour séduire Johnny Depp… Oh l’amour !

Rédigé par Christian Eudeline, le livre « Vanessa Paradis, divine artiste », sortira le 9 septembre 2021. Des extraits révélés nous en disent plus sur le contenu. On apprend déjà quelques petits croustillants, notamment concernant la mise en couple de Vanessa Paradis et Johnny Depp.

Coup de foudre à Los Angeles !

La relation amoureuse entre la célèbre chanteuse française Vanessa Paradis et la star de cinéma américain Johnny Depp, a duré 14 ans. Une histoire au cours de laquelle ils ont eu 2 beaux enfants, Lily-Rose et Jack. Aujourd’hui, cela fait des années qu’ils ne sont plus ensemble, et chacun vit sa vie de son côté. Si l’on reparle de cette période de la vie de Vanessa Paradis, c’est parce qu’un livre retraçant sa vie s’apprête à sortir. On peut y voir comment la relation entre les 2 artistes est née. Une chose est sûre, quand Vanessa Paradis veut quelque chose, elle met tout en œuvre pour l’avoir.

Cette histoire d’amour a d’abord commencé par un coup de foudre de Vanessa Paradis pour Johnny Depp. C’était en 1994, et la belle était en couple avec Lenny Kravitz le chanteur. Un soir, elle se retrouve en boîte de nuit avec son petit ami au Viper Room, à Los Angeles. Cet endroit est la propriété de Johnny Depp, et c’est là que Vanessa Paradis a eu le coup de foudre.

Dans le livre qui sortira ce 9 septembre 2021, le biographe explique que Vanessa Paradis fantasmait sur Johnny Depp. Au point que son amie, Clotilde Courau, la taquinait beaucoup à ce sujet. Si rien ne s’est passé, Vanessa Paradis a prouvé par la suite qu’elle sait saisir les bonnes occasions pour avoir ce qu’elle veut.

Le plan infaillible de Vanessa Paradis !

Depuis leur rencontre à Los Angeles, il n’y a plus eu d’occasions pour que Johnny Depp et Vanessa Paradis se croisent à nouveau. Trois ans après, la belle française n’avait toujours pas oublié son coup de foudre. Apprenant que le futur père de ses enfants sera présent, elle se fait inviter à un anniversaire. C’était celui de l’écrivain et photographe François-Marie Banier, et on était le 27 juin 1997. Malheureusement pour Vanessa Paradis, Johnny Depp ne s’est pas présenté. Cependant, il en faut plus pour décourager la belle blonde. Johnny Depp se rend en France, à Paris, pour tourner dans un film de Roman Polanski. Une belle opportunité pour la future maman de Lily-Rose Depp.

Une fête où Johnny Depp doit être présent, est organisée à l’hôtel Costes, à Paris. Vanessa Paradis décide de mettre tous les atouts de son côté. Pour cela, elle opte pour une nouvelle coupe de cheveux, mais surtout, pour une robe sensationnelle, ouverte sur son joli dos. Une belle pioche pour la belle dame, car des années après, Johnny Depp se souvient encore de ce magnifique dos qui l’a fait succomber.

Dans une interview, il a révélé : « J’ai vu son dos à vingt mètres de moi. J’étais hypnotisé par ce dos. Quand ce dos s’est retourné, j’ai vu son visage. Elle est venue directement sur moi, elle m’a dit bonsoir et j’ai su que c’était la femme de ma vie » ». Même s’ils ne sont plus ensemble aujourd’hui, cela reste une belle histoire d’amour.