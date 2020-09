Valérie Benaïm : méconnaissable sans maquillage sur cette photo Instagram, les abonnés n’en reviennent pas !

View this post on Instagram

Hello les amis ! Bon dimanche sous le soleil ! Et pour finir cette journée en beauté je vous propose ma nouvelle vidéo YouTube ( lien dans ma bio), c’est le volet numéro deux de ma précédente vidéo. La semaine dernière je vous montrais, enfin plus exactement mon ami, le génial Patrice Piau, vous montrait comment se couper les cheveux à la maison et c'était à destination des filles, aujourd'hui c'est le super Thibault Debeds qui relève le défi pour vous les garçons parce que j'en ai reçu des témoignages de massacres à la tondeuse !!! 😂😂😂 Dorénavant vous avez un tuto rien que pour vous messieurs ! (pour vous et pour celles et ceux qui vont vous aider dans cette épreuve 😂) Allez ! On y croit ! 🤣 On y va ensemble pas à pas et normalement ça devrait limiter la casse 😉 Je profite de ces quelques lignes pour vous remercier encore de l'accueil que vous faites depuis sa création à ma jeune chaine ! C'est dingue ! Vous êtes adorables ! J'essaie de répondre au max et sachez que je lis tout ! Je varie les plaisirs et donc les sujets alors n'hésitez pas à continuer de m'envoyer vos suggestions de thèmes que vous voulez que j'aborde ! Je vous embrasse. Prenez soin de vous ! PS: à venir une très grosse surprise pour ceux qui aiment la littérature 😉 #newvideo #happysunday #sun #àlacool #enfamille #tutohaircut #finilemassacreàlatondeuse😂 #virtualkisses #virtualhugs #love #takecare 😘