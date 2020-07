Valérie Bénaïm : Vit une tragédie suite à la mort de sa « princesse »

Alors que Touche Pas à Mon Poste (TPMP) n’est plus à l’antenne depuis plusieurs semaines, les internautes et les téléspectateurs n’ont pas d’autres choix que de suivre les chroniqueurs de l’émission sur les réseaux sociaux s’ils veulent continuer de les voir régulièrement et de se tenir au courant. En effet, après plusieurs mois de diffusion compliqués liés à la crise du coronavirus et au confinement qui a impacté la France entière, toute l’équipe de TPMP est maintenant en vacances jusqu’au mois de septembre, comme tous les ans.

Si certaines chroniqueuses comme Kelly Vedovelli ou Sophie Coste sont connues pour partager énormément d’informations et de moments de vie avec leurs followers pour les faire patienter jusqu’à leur retour, d’autres sont habituellement plus discrets sur leur vie. C’est le cas de Valérie Bénaïm, qui accorde une grande importance à sa vie privée, mais qui a néanmoins décider de nous partager sa peine sur Twitter suite au décès de sa « princesse rock and roll ».

Valérie Bénaïm : l’indispensable pilier de Cyril Hanouna

Connue pour être la chroniqueuse la plus emblématique de TPMP, Valérie Bénaïm que nous connaissons tous enjouée et drôle est également une femme sensible. Celle que Cyril Hanouna a récemment surnommé sa « numéro 1 bis » avait d’ailleurs eu du mal à retenir ses larmes à la fin de cette saison de TPMP lorsque ce dernier avait fait le bilan de l’année en la couvrant de louanges :

« Vous êtes tous importants mais (…) quand elle n’est pas là, je sens un grand vide dans l’émission et c’est pour ça, je le dis, c’est la seule que je veux tout le temps avec moi. C’est ma numéro 1 bis dans l’émission ! Valérie que ce soit dans les débats, dans l’humeur, dans le rythme, dans les relances… je vous dis la vérité on voit qu’elle a beaucoup de métier. »

Des compliments très vites appuyés par le reste de la bande qui lui auront fait verser quelques larmes, notamment quand ceux-ci ont décrit le réel manque à l’antenne que provoquait ses absences pour ses problèmes de dos récurrents.

La mort tragique d’une de ses amies

Aujourd’hui, Valérie Bénaïm n’a plus le coeur à rire.

Elle annonce hier après-midi une nouvelle qui fera l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux : une des ses amies proches vient de décéder. Un coup dur pour celle qui se décrira « sous le choc » sur Twitter suite à cette nouvelle, perdant sa coéquipière du rallye des princesses de 2009. En effet, Hermine de Clermont-Tonnerre est décédée brutalement en ce début de mois de juillet après un mois de coma à l’hôpital du Kremlin Bicêtre suite à un tragique accident de moto. Cette habituée des soirées people, issue de la bourgeoisie (fille du Duc et Prince Charles Henry de Clermont-Tonnerre et d’Anne Moranvillé) était très médiatisée et avait de nombreux amis.

Il n’est donc pas étonnant que l’annonce de son décès a provoqué une véritable vague d’émotion sur le réseau social, avec d’autres célébrités comme Stéphane Bern et Pierre-Jean Chalençon tweetant à leur tour pour lui rendre hommage et partager leur immense tristesse.

Elle laisse derrière elle deux enfants, Allegra et Calixte, issus de son union avec Alastair Cuddeford.

Le tweet de la chroniqueuse de TPMP sera liké par plus de 1.000 personnes en guise de soutien, un grand nombre lorsque l’on sait que la chroniqueuse ne fait pas partie du monde des influenceuses.

Je suis ss le choc.On a tellement ri,toi ma pilote, moi ta co-pilote cette année 2009 au rallye des princesses!Tu resteras éternellement cette femme au grand cœur,princesse rock and roll qui illuminait ts ceux qu’elle rencontrait, joyeuse,exhuberante et généreuse. Un ange. 💔 pic.twitter.com/ST3PWphxb8 — Valerie Benaim (@BenaimValerie) July 3, 2020

De nombreux followers ont également pris le temps de lui laisser de petits mots sous sa publication afin de l’aider à surmonter cette difficile épreuve. Même si Valérie Bénaïm semble avoir décidé de ne pas répondre à ces commentaires pour le moment, il est sûr que cet élan de gentillesse l’aura touché.

Nul doute qu’elle pourra également compter sur la « grande famille » que forme TPMP dans ces moments difficiles.