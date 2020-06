C que du kif : Cyril Hanouna fait pleurer Valérie Bénaïm en direct

Jeudi 18 juin, Cyril Hanouna a conclu sa saison télévisuelle 2019 / 2020. Nous avons donc assisté à la dernière émission d’A prendre ou à laisser (avant son retour à la rentrée, le succès étant au rendez-vous) mais surtout, les téléspectateurs ont vu la dernière de C que du kif, émission mise au point par Cyril Hanouna pendant le confinement.

C que du kif : une nouvelle création de Cyril Hanouna

Contrairement à certains animateurs qui se sont confinés et qui n’ont pas travaillé pendant plusieurs semaines du fait de l’incapacité d’assurer des tournages, Cyril Hanouna (connu pour être un acharné de travail) ne s’est pas laissé aller pendant le confinement.

Depuis chez lui, il a animé chaque jour une nouvelle émission sur mesure appelée Allo Baba. Et durant ces quelques semaines de confinement qui n’ont pas été de tout repos pour le présentateur, il a envisagé le déconfinement. Impossible pour lui d’animer son émission culte Touche pas à mon poste sans la présence de son public. Il met donc au point une nouvelle émission, au concept très proche (des débats, du divertissement, de l’actualité médiatique) avec certains de ses chroniqueurs (en nombre réduit).

Une dernière émission sous le signe de l’émotion

Mais après plusieurs semaines à l’antenne, l’émission s’est terminé jeudi 18 juin et visiblement, Cyril Hanouna voulait marquer le coup. Alors que son équipe était généralement composée de six chroniqueurs, ils étaient quasiment tous présents ce soir là pour la dernière, espacés les uns des autres pour respecter la distanciation sociale.

Durant l’émission, le présentateur a souhaité, fin d’année oblige, établir une sorte de bilan de la saison qui, il faut l’avouer, était bien particulière pour tout le monde. Les téléspectateurs ont ainsi appris que selon Cyril Hanouna, la révélation de l’année est Raymond. Après Kelly l’année dernière, c’est donc de lui dont Cyril Hanouna est le plus fier, lui dont ce n’est pas le métier principal mais qui a su trouver sa place.

Valérie Bénaïm de son côté a écrit une lettre pour son amie depuis 15 ans, Géraldine Maillet. Émue par ses propres mots, la chroniqueuse a su aller au bout de son discours, elle qui tenait à remercier son amie pour sa présence dans sa vie, expliquant qu’elle est une véritable soeur pour elle et qu’elle ne sortira jamais de sa vie. Celui lui a valu un câlin de dos.

Cyril Hanouna complimente Valérie Bénaïm

Tous les chroniqueurs ont par la suite parlé de celui ou celle qui, selon eux, a été la révélation de la saison. Raymond a été cité par la quasi totalité de ses collègues et il n’a pas manqué de les remercier, mettant en avant l’aspect familial de l’émission.

Mais après plusieurs minutes de compliments qui concernaient quasi-exclusivement Raymond, Cyril Hanouna a décidé de remercier quelqu’un d’autre. Et c’est Valérie Bénaïm (visiblement surprise) qui a été l’heureuse élue, lui qui la considère comme son +1 de l’émission.

Cyril Hanouna n’a pas manqué d’éloges pour parler de sa collègue et amie. Il considère que l’émission n’est plus la même dès qu’elle est absente et qu’elle montre chaque jour à quel point elle connait la télévision et à quel point elle est expérimentée.

Il va plus loin en disant qu’il a presque l’impression de co-animer l’émission avec elle tant sa présence lui est importante et tant elle sait comment suivre l’animateur. Sa gestion du rythme, ses prises de position toujours impeccablement argumentée et son indéniable capital sympathie font partis des raisons pour lesquelles l’animateur a souhaité la remercier ce soir-là.

Valérie Bénaïm en larmes

Et les mots de Cyril Hanouna ont touché juste tant son amie a rapidement eu les yeux humides. Et lorsque les autres chroniqueurs ont également vanté ses mérites, l’auteure de Kiffeuse en série a finalement laissé s’échapper plusieurs larmes, dévoilant aux autres à quel point elle était touchée par leurs mots.

Il faut dire que Valérie Bénaïm est là depuis bien des années et prouve à chaque émission toute son importance. Si l’émission Touche pas à mon poste n’a pas que des admirateurs, elle fait partie des personnalités les moins clivantes tant elle ne sombre jamais dans le buzz facile, et argumente toujours avec politesse et recul. C’est surement pour cela qu’elle est encore aujourd’hui l’une des chroniqueuses préférées des fans.