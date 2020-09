Valérie Benaïm : après les menaces de mort, interpellation d’un homme et placement en garde à vue

Vous avez sans doute pu suivre l’affaire avec Freeze Corleone puisque les paroles de ses chansons ont engendré une polémique. Valérie Benaïm avait donc voulu réagir et certains mots ou insultes ont été prononcés sur le plateau de TPMP avec Cyril Hanouna. La chroniqueuse avait une vraie émotion dans la voix puisqu’elle semblait touchée par les paroles. Quelques jours plus tard, le présentateur invitait un rappeur et fan de Freeze Corleone pour tenter d’expliquer à Valérie Benaïm la création des titres. Il affichait donc son soutien, mais la chroniqueuse révélait qu’elle avait été lynchée sur les réseaux sociaux comme Twitter.

Valérie Benaïm menacée de mort et suivie jusqu’à C8

La situation a donc pris une ampleur conséquente comme nous le révèle Closer. En effet, Valérie Benaïm a été insultée par un homme et il l’aurait aussi suivie jusqu’à C8, les locaux de l’émission de TPMP. Les insultes auraient commencé sur les réseaux sociaux puis elles auraient été beaucoup plus réelles avec des menaces physiques selon le magazine. Bien sûr, Valérie Benaïm a alerté la police et les enquêteurs ont pu interpeller l’homme en question qui a également été placé en garde à vue.

Un résumé de l’échange entre Myra Darden et Valerie Benaim à propos de Freeze Corleone sur TPMP pic.twitter.com/iC9VjbG8k0 — WRLD (@wrld_mag) September 21, 2020

Valérie Benaïm révélait sur le plateau de TPMP qu’elle était de religion juive et qu’elle se sentait touchée par les paroles de Freeze Corleone qu’elle insultait également .

. La chroniqueuse était donc au bord des larmes lorsqu’elle évoque la situation.

Face aux diverses menaces sur les réseaux sociaux, la chroniqueuse avait décidé de s’intéresser d’un peu plus près à la carrière du rappeur.

Par conséquent, pour tenter sans doute d’apaiser un peu cette situation, Valérie Benaïm avait également nuancé ses propos puisqu’elle avait pu découvrir ces 4 dernières années l’ensemble du travail du rappeur. Cela n’avait pas suffi puisque les insultes étaient toujours aussi nombreuses sur les réseaux sociaux et elle a aussi reçu des menaces de mort comme le révèle Closer. Une enquête est donc en cours pour tenter de connaître l’implication de cet homme. Le mis en cause est toutefois pointé du doigt à cause des propos antisémites.

Lors de l’intervention du rappeur Myra Durden, Valérie Benaïm a avoué comprendre désormais l’univers de Freeze Corleone : « Vous avez raison, j’ai écouté 4 ans de travail, et effectivement vous avez raison, il pointe du doigt beaucoup d’autres choses que la communauté juive » pic.twitter.com/G31bU5OCO1 — Kultur (@Kulturlesite_) September 21, 2020

Valérie Benaïm ciblée par de nombreuses remarques

Depuis la rentrée de C8, Valérie Benaïm fait l’objet de nombreuses critiques, mais elles sont beaucoup plus virulentes depuis l’affaire du rappeur. Par contre, elle est aussi pointée du doigt pour son passage dans A prendre ou à laisser sur C8 le vendredi. Elle remplace Cyril Hanouna et les internautes n’ont pas hésité à la tacler tout en la nommant la pire animatrice de l’année. Ils sont alors nombreux à crier au scandale puisque les deux formats sont finalement très différents. La méthode de Valérie Benaïm pour la présentation n’est clairement pas la même que Cyril Hanouna.

INFO CLOSER. Après des menaces contre Valérie Benaïm, un homme placé en garde à vuehttps://t.co/rBbSxFGSRs — Closer (@closerfr) September 23, 2020

Face à cette polémique et aux audiences, la chroniqueuse aurait l’occasion de présenter une autre émission à savoir TPMP le week-end dès le mois d’octobre. Sur les réseaux sociaux, elle ne fait donc pas l’unanimité et il suffit de renseigner son identité sur Twitter pour découvrir une quantité astronomique de réactions négatives plus ou moins violentes. Elle n’est pas la seule à se retrouver dans une situation similaire puisque les commentaires haineux et désobligeants sont quotidiens pour certaines stars du petit écran. Les réseaux sociaux permettent aujourd’hui de réagir en direct et sans aucun filet avec, finalement, les conséquences que nous connaissons. Il ne faut pas oublier que le harcèlement virtuel c’est-à-dire sur Internet existe réellement.