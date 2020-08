C8 : Cyril Hanouna prend les commandes de Balance ton poste ! en quotidienne !

Triple dose d’Hanouna à la rentrée

A partir du 31 août 2020, C8 joue la stratégie et mise tout sur son ticket gagnant, l’animateur emblématique de l’ancien Direct 8 Cyril Hanouna qui décroche une troisième quotidienne ! Baba tiendra ainsi les rennes de trois programmes phares de la chaîne : Balance ton post !, Touche pas à mon poste et d‘A prendre ou à laisser.

« 3 émissions, 3 bandes et plus de 3 heures de direct. C’est 3 fois plus de plaisir ! » promeut l’antenne.

Cyril Hanouna fait sa rentrée sur C8 ! De retour dès le 31 août en direct du lundi au jeudi, 3 émissions, 3 bandes et plus de 3 heures de direct ! Pour cette rentrée, @Cyrilhanouna c’est 3 fois plus de plaisir ! pic.twitter.com/R8GYWcbBqU — C8 (@C8TV) August 11, 2020

Dès la fin du mois d’août, le programme à débats, d’actualité politique et sociale, Balance ton poste ! remplacera C’est que de la télé, émission non reconduite de Valérie Benaïm qui est une nouvelle fois placée sur la sellette. L’émission sera lancée sur la Huit, du lundi au vendredi à partir de 17h45.

C’est une idée ambitieuse. Le changement est effectivement de taille pour ce programme lancé à la rentrée 2018, et jusqu’alors diffusé en deuxième partie de soirée à un rythme hebdomadaire.

En ce qui concerne la composition de l’équipe présente sur le plateau, pas de nouvelles surprises. L’ancien candidat à la mairie de Paris Gaspard Gantzer retrouvera ainsi, avec d’autres nouveaux tels que Rokhaya Diallo et Geoffroy Lejeune, la joyeuse bande de chroniqueurs et éditorialistes du programme. Rendez-vous donc avec Raquel Garrido, Laurence Sailliet, Christine Kelly, Karim Zéribi, Éric Naulleau, Bernard Laporte et Yann Moix.

Un retour inattendu

Les téléspectateurs s’étaient retrouvés au pied du mur, attristés d’apprendre en juin dernier que le programme de Valérie Bénaïm était déprogrammé de la chaîne gratuite du groupe Canal+.

“Nous travaillons sur une autre émission pour Valérie Benaïm. », se défendait alors l’animateur star.

Fidèle à lui-même et à son programme professionnel chargé, l’animateur cédera sa place à ses collègues qui prendront le relais tous les vendredis.

Eric Naulleau animera Balance ton post ! qui remplacera l’ancienne émission hebdo de Matthieu Delormeau TPMP People,

Benjamin Castaldi dirigera TPMP ouvert à tous,

Valérie Bénaïm présentera A prendre ou à laisser.

Une rentrée dynamitée

Et les téléspectateurs seront ravis de voir que Cyril Valéry Isaac Hanouna de son nom complet, a su conserver son dynamisme et son énergie débordante après 30 ans de télévision à son actif.

« Je suis sur le nouveau plateau de TPMP, je suis impressionné ! Les équipes ont fait un truc de ouf, c’est tout simplement révolutionnaire ! C’est ouf ! » s’est-il d’ailleurs exclamé sur son compte Twitter.

Pas de panique aux « fanzouzes » ! Les fans de l’émission Touche pas à mon poste !, quant à eux pourront retrouver la 11ème saison du programme fétiche de celui qui a popularisé la danse des sardines dès 18h45. De nouvelles têtes feront leur apparition et rejoindront le reste de l’équipe, sans que nous n’en sachions plus pour l’instant.