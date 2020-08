Vaimalama Chaves : l’ex-Miss France dévoile enfin la tête de son chéri sur Instagram

Depuis qu’elle n’est plus tenue par ses obligations de Miss France, la jolie Tahitienne semble plus épanouie que jamais. Très amoureuse d’un jeune homme mystérieux, duquel elle n’avait posté qu’une silhouette jusqu’ici, la jeune femme décide petit à petit d’en dévoiler un peu plus sur l’élu de son cœur. C’est en tout cas ce qu’il s’est passé avec sa dernière photographie Instagram.

Vaimalama Chaves profite de l’été avec son chéri

Alors que Vaimalama Chaves avait peur de la fin de son règne, on peut dire que la reine de beauté a su prendre un nouveau virage particulièrement épanouissant.

Depuis quelques semaines maintenant, la jolie brune est sur son petit nuage et elle ne le doit qu’à une seule personne : son nouvel amoureux.

Très discrète sur sa vie privée, l’ex-Miss France ne souhaite pas trop en dévoiler sur l’homme qui partage sa vie.

Sur certaines photos de son compte Instagram, les abonnés de la chanteuse n’avaient pu découvrir jusqu’ici qu’une vague silhouette de ce dernier.

Actuellement en vacances avec son chéri, Vaimalama Chaves batifole au cœur de Bora Bora, loin de l’agitation du Covid-19.

En toute logique, elle partage quelques clichés de ces instants de détente sur ses réseaux sociaux, tout en se montrant de plus en plus malicieuse concernant son amoureux.

Ainsi, dans la photo qu’elle a publiée le vendredi 7 août, on aperçoit un petit peu mieux le beau brun qui partage la vie de l’ex-Miss France, pour le plus grand bonheur des abonnés de la jeune femme.

Sur le dos de son compagnon, dans une eau bleu azur, le couple est entouré de raies. À cette occasion, Vaimalama Chaves en profite pour caser une petite blague dont elle a le secret, en légendant cette publication d’un facétieux « Combien y a-t-il de raies sur cette photo ? ».

Une chose est sûre, cette histoire démarre sur les chapeaux de roues et on n’en attendait pas moins de la jolie Vaimalama Chaves, véritable ovni dans l’histoire des Miss France.

L’ex-Miss France se confie sur le sérieux de sa relation

Bien que son histoire d’amour avec ce bel inconnu soit très récente, il semble que les deux tourtereaux s’engagent sérieusement l’un envers l’autre.

Même si la jeune femme se montre énigmatique sur l’identité de son chéri, elle n’arrive pas vraiment à résister lorsqu’il est question de parler de lui et de faire quelques confidences.

Lors d’une séance de questions réponses sur son compte Instagram, Vaimalama Chaves avait révélé que le jeune homme était un ancien garde du corps, et qu’elle l’avait rencontré de cette façon.

Dans un entretien pour le dernier numéro du magazine « Télé-Loisirs », l’ex-reine de beauté confie que certains fans ont trouvé son identité, même si celui-ci n’est pas célèbre.

À la vitesse où son couple a été dévoilé, elle avoue avoir également présenté l’heureux élu à sa famille.

« Il a rencontré toute ma famille à Tahiti, c’est donc officiel. J’attendais cet événement pour en dire plus sur lui, car c’était important pour moi. », explique-t-elle dans l’interview.

Ces prochains mois devraient donc être placés sous le signe de l’amour pour la jolie Tahitienne, qui semble désormais un peu plus prête à partager son homme mystérieux avec sa communauté.

Ce qui est certain, c’est que c’est du sérieux, et c’est bien tout le bonheur qu’on lui souhaite !