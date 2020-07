Vaimalama Chaves bientôt sur TF1 ? Découvrez dans quelle émission !

View this post on Instagram

Un peu plus de deux mois après avoir quitté cette incroyable aventure et mon incomparable partenaire @licatachristophe, qui m’a tant appris et donné, j’avais envie de partager avec vous, et avec le recul, ma danse et performance préférée de cette saison de @dals_tf1 ( avec le prime des enfants 😍) Je dis avec le recul, car ce soir là, je n’étais ( une fois de plus …. ) pas satisfaite de ma prestation ! Une fois de plus, je ne me trouvais pas à la hauteur, incapable de simplement me dire : « Bravo, c’est bien … tu l’as fait, tu peux être fière de toi » Toujours cette même exigence, cette éternelle insatisfaction face à mon propre travail. Bizarrement, aujourd’hui , je regarde ces images avec tendresse et indulgence et je me dis : « Whaou c’etait chouette dis donc, tu as assuré 🥳 et tu montré l’autre Linda … » Alors j’ai envie de me dire et de vous dire : Soyons doux et indulgent envers nous mêmes et prenons conscience que souvent notre ressenti du moment n’est pas forcément le reflet de la réalité ❤️ #notreregardsurnousmeme #indulgence #bekindtoyourself #merci #danse #danseaveclesstars #dals