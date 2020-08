Miss France 2021 : Miss Corse élue dans sa région, découvrez les photos de la première miss régionale !

D’ailleurs, les élections régionales ont déjà commencé. Ce mercredi 29 Juillet 2020, les corses ont élu une nouvelle reine de beauté. Découvrez l’étoile qui tentera de succéder à Clémence Botino.

Le visage de la prétendante à la couronne de Miss France 2021 vient d’être dévoilé

Le Covid-19 n’a pas manqué de chambouler le secteur de l’événementiel en France. Bon nombre de salons et de foires ont été dans l’obligation de renoncer à leur tenue pour éviter tous risques de propagation de la maladie. Mais suite au décret du 27 juillet 2020, l’annonce de la relance du secteur en a fait des heureux. Ainsi, l’élection Miss France 2021 prévu pour décembre se tiendrait bel et bien. Et la première élection régionale a pu avoir lieu le 29 juillet dernier. Le virus n’aura pas eu raison en ce qui concerne l’élection de Miss Corse. Habituellement, la course aux Miss débute toujours à Tahiti. Mais compte tenu de la situation actuelle, on ne s’attend pas à voir une Miss Tahiti cette année.

L’élection de la nouvelle reine de beauté des corses a eu lieu à Porticcio devant le Parvis. Comme le coronavirus circule toujours sur le territoire, l’événement était orchestré en suivant les normes sanitaires et s’était déroulé en plein air. Treize candidates âgées de 18 à 22 ans s’étaient présentées au concours pour tenter de gagner le titre d’ambassadrice de l’île de beauté. Elles avaient donné le meilleur d’elles-mêmes mais c’était finalement la belle Noémie Leca qui avait réussi à convaincre l’œil du jury et du public.

La nouvelle Miss qui succède à Alixia Cauro est une étoile montante de 19 ans. Encore étudiante en infirmerie, elle a réussi à séduire le jury du haut de ses un mètre 78 cm et sa beauté exquise. Les poses et les codes du mannequinat, elle les maitrise à la perfection. Et elle compte bien poursuivre une carrière dans ce secteur en parallèle avec ses études.

30 élections régionales encore prévues

« Je ne m’y attendais pas, je suis émue et j’avais les larmes aux yeux », avait déclaré Noémie Leca auprès du Corse Matin juste après sa victoire. Elle avait également annoncé quelle cause elle défendrait lors de l’élection Miss France : l’écologie. « Je fais toujours attention à ma consommation d’eau et d’électricité, aux déchets dans la vie de tous les jours » avait-elle affirmé. Notons que notre miss France 2020, Clémence Botino, ainsi que Sylvie Tellier, la directrice du Comité Miss France, n’avaient pas manqué d’être présentes pour l’élection Miss Corse.

Une autre Miss régionale a été élue le samedi 1er aout 2020. Il s’agissait de la nouvelle Miss Languedoc Roussillon à laquelle Clémence Botino et Sylvie Tellier ont également répondu présente. Après cette deuxième élection, les deux femmes pourraient souffler jusqu’à la fin du moins étant donné que le prochain concours ne se tiendrait que le 29 août 2020. Pour rappel, sur les 30 sélections de reine de beauté encore prévues, six cérémonies n’ont toujours pas été fixées. Les comités d’organisation de Miss Tahiti, Miss Centre-Val-de-Loire et Miss Auvergne, quant à elles, avaient pris la décision d’annuler les élections à cause de la situation.

De son côté, Sylvie Tellier, lors de son passage en avril dernier, avait tenu à rassurer toute le monde en déclarant que le concours Miss France ne serait reportée. Évidemment, l’événement aura bien lieu mais pour l’heure, la ville où tout va se dérouler n’est pas encore connue. Initialement, il devait avoir lieu en Guadeloupe. Mais est-ce toujours le cas ?