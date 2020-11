TPMP : les chroniqueurs critiquent violemment Karine Le Marchand et la traitent d’hypocrite !

View this post on Instagram

C’est ça dont on a besoin en ce moment: qu’on nous “golden buzze” pour nous dire qu’on nous aime, qu’on a eu raison de beaucoup travailler, que la vie peut être encore joyeuse, gaie, légère! Enlevez-nous cette chape de plomb de dessus nos têtes. Après la pluie vient le beau temps, ok ok, mais ça s’arrête quand? Mardi, on va faire la fête tous ensemble sur m6, avec des artistes et un Jury formidables! On va faire le plein d’émotions, de rire et d’amitié. Ça va faire du bien! Youpiii! #petitplaisir @incroyabletalent_off @helenesegaraoff @ericantoineoff @sugarsammyk @mariannejamesofficiel