Sophie Coste se dévoile avec des photos ensoleillées en maillot de bain !

La chroniqueuse a proposé un petit maillot de bain très sympathique qui permet forcément de mettre en avant toutes les formes. Les internautes ont été conquis par ce choix qui est au coeur de la mode. En effet, l’hiver n’est pas la seule période qui nécessite un défilé puisque la collection dédiée à l’été devrait rapidement arriver dans les magasins qui affichent un léger retard.

Des couleurs discrètes pour Sophie Coste

Si certaines femmes souhaitent proposer un maillot très clair ou voyant avec un orange prononcé, d’autres ne veulent pas être extravagantes, la touche de la discrétion est alors indispensable. Sophie Coste propose un maillot avec deux pièces, ce format est assez classique et très répandu même si la version d’une pièce revient en force sur le devant de la scène. En termes de couleurs, vous avez des tons assez discrets, quelques touches de rose et de l’argent. Les photos sont alors ensoleillées et vous avez immédiatement envie de prendre la place de Sophie Coste pour vos prochaines vacances d’été.

Bien sûr, les internautes ont pu remarquer que la chroniqueuse dévoilait un peu trop son jardin secret .

. Il faut noter qu’elle est très active sur les réseaux sociaux et pendant le confinement, elle a clairement comblé les fans en à la recherche de distraction.

Sur Instagram, elle fait donc fureur grâce à des clichés sympathiques qui jonglent entre son domicile, ses coups de coeur et ses sorties à la plage.

Lorsque vous habitez dans une ville, il est toujours plaisant de fouler le sable chaud surtout si vous avez la permission.

Sophie Coste vous invite alors en Provence-Alpes-Côte d’Azur et plus précisément du côté de Porquerolles. Si vous cherchez une destination au coeur de la nature pour vos prochains congés, nous vous conseillons vivement d’envisager un tel choix, vous ne serez clairement pas déçu par la couleur de l’eau, celle des rochers et notamment celle du ciel. Vous avez à chaque fois un très beau contraste.

Sophie Coste à la plage dévoile des tons réjouissants

Lorsque vous logez dans une ville entourée par le béton, le soleil est souvent aux abonnés absents, car impossible dans ce cas de figure d’envisager une séance de bronzage dans les meilleures conditions. Sophie Coste se retrouve au bord de la mer, elle peut alors s’offrir un peu de farniente lorsqu’elle le souhaite notamment lorsqu’elle termine ses obligations professionnelles. Grâce à un bronzage très sympathique, le contraste avec son maillot de bain est assez sympathique et de nombreuses femmes aimeraient avoir le même rendu au cours de cette période de l’année. Bien sûr, il s’agit d’une pièce avec un V très prononcé, cela permet par exemple de voyager au coeur des courbes de la femme.

Pour l’instant, vous n’avez pas pu croiser Sophie Coste sur le plateau de C que du kiff alors que Touche pas à mon Poste ne devrait pas reprendre avant Septembre prochain. Difficile également de savoir si la chroniqueuse sera toujours au rendez-vous dans quelques semaines, le producteur en compagnie de Cyril Hanouna sont sans doute en train de programmer la suite. Dans tous les cas, la chroniqueuse se prélasse au soleil et elle met en avant ses atouts sur son compte Instagram qu’il est alors conseillé de suivre si vous souhaitez obtenir les clichés en avant-première.