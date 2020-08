Selena Gomez et Taylor Swift : un duo évènement pour bientôt

Tout au long de leur carrière, Selena Gomez et Taylor Swift ont accordé leur voix avec d’autres chanteurs ou chanteuses le temps de duos qui ont généralement connus un grand succès. Charlie Puth ou Kid Cudi pour la première, Kendrick Lamar et Zayn pour la seconde pour n’en citer que quelques unes.

Et si elles affichent une belle amitié depuis des années, se soutenant l’une et l’autre à chaque étape de leur vie, jamais elles n’ont enregistré ensemble un duo. Mais cela pourrait être pour très bientôt, comme l’a confié Selena Gomez à l’occasion d’une interview sur Animal Talking.

Selena Gomez rêve d’enregistrer enfin un duo

Après avoir interprété en live aux côtés de Trevor Daniel leur collaboration Past Life (dont le superbe clip a été dévoilé il y a quelques semaines), Selena Gomez a répondu aux questions de l’animateur, qui tournaient autour de la musique, mais qui concernaient également sa nouvelle marque de cosmétique, Rare Beauty, qui sera disponible à la rentrée.

L’occasion pour elle d’aborder un de ses rêves, lorsque l’animateur lui demande avec qui elle aimerait enregistrer un duo. Selena Gomez confie qu’elle aimerait partager une chanson avec de nombreux artistes, mais s’attarde plus longuement sur son amie, Taylor Swift.

« J’ai toujours rêvé de faire une chanson avec Taylor. On le veut toutes les deux. C’est comme si nous faisions parties de la même famille. Je la connais depuis 13 ou 14 ans maintenant. Elle est ma meilleure amie. On en a déjà parlé toutes les deux évidemment donc… qui sait ? »

Les fans rêvent d’une collaboration

Si les deux chanteuses n’ont jamais enregistré de chanson ensemble, elles ont partagé la scène à deux reprises pour interpréter les tubes de Selena Gomez, Good For You d’abord et Hands To Myself (voir vidéo ci-dessous), toujours dans le cadre d’un concert issu d’une tournée de Taylor Swift.

Les fans remarquent évidemment leur alchimie sur scène et fantasment un duo, eux qui trouvent que les voix de deux amies s’accordent parfaitement bien. Mais pour le coup, Selena Gomez n’a jamais enregistré un duo avec une artiste féminine. Généralement, elle s’entoure d’un rappeur qui vient ajouter un couplet à une de ses chansons. On se rappelle que Britney Spears (l’une des idoles de Selena Gomez) avait dit sur Twitter qu’elle aimerait bien partager une chanson avec la jeune femme.

Bientôt un nouvel album pour Selena Gomez

Lors de cette interview, Selena Gomez a confié qu’elle travaillait actuellement sur son prochain album, quelques mois seulement après la sortie de Rare. Après Revival, il a fallu plusieurs années avant d’offrir un nouveau disque à ses fans, elle qui est passée par plusieurs soucis de santé. Mais elle semble aujourd’hui plus déterminée que jamais, et confiait pendant le confinement qu’elle avait fait installer un studio d’enregistrement pour travailler.

Si les rumeurs sont exactes, on devrait déjà la retrouver fin août en collaboration avec le groupe de Kpop BLACKPINK. Si l’identité de la personne avec laquelle elles ont fait une chanson est toujours secrète (rien n’a été officialisé), les sources sont nombreuses à dire qu’il s’agit de Selena Gomez.

Cela pourrait être l’un des plus gros tubes de l’année, le groupe féminin étant connu pour enchaîner les records et vendre des millions à travers le monde. Et Selena Gomez n’est pas en reste, elle qui fait partie des rares chanteuses à avoir plusieurs chansons qui ont dépassé le milliard de streams sur Spotify (elle en aura bientôt trois avec It Ain’t Me qui rejoindra dans quelques jours Taki Taki et We don’t talk anymore).

Taylor Swift et Selena Gomez en duo : une pluie de records à prévoir

Cette année, Selena Gomez et Taylor Swift sont les seules artistes féminines à avoir atteint la première place du Billboard 200 (classement référence de ventes aux USA) aux côtés de Lady Gaga, avec respectivement Rare et Folklore.

Ce sont également elles qui ont eu le plus de numéro 1 sur Itunes dans le monde cette année. Imaginez alors la force que pourrait avoir ce duo évènement. Peut-être sera-t-il sur le prochain album de Selena Gomez ? Réponse dans quelques mois.