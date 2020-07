Selena Gomez : hospitalisée une nouvelle fois suite à un accident, ses fans sont très inquiets !

L’année 2020 marque le grand retour de Selena Gomez sur la scène musicale. La chanteuse a fait son grand come-back fin 2019, en dévoilant coup sur coup le single Loose You To Love Me et le titre promotionnel Look At Her Now. Et le succès a été au rendez-vous. Elle est la seule artiste de l’Histoire a être simultanément première et deuxième du classement mondial des meilleurs ventes Itunes.

Grâce à Lose You To Love Me, elle a atteint pour la première fois le sommet du Billboard Hot 100. Quelques mois plus tard, le 10 janvier, elle a enfin dévoilé – après plus de 4 ans d’absence – son nouvel album, sobrement intitulé Rare. Et le succès a une nouvelle fois été au rendez-vous. C’est son troisième album consécutif qui se trouve premier du Billboard 200. Elle est de ce fait la seule artiste féminine (avec Beyoncé) dont tous les albums solo ont atteint cette première place.

Selena Gomez hospitalisée après un accident domestique

La jeune femme s’est retrouvée en Tendance Monde sur Twitter, au moment où sortait le clip de sa chanson Past Life, en duo avec le chanteur Trevor Daniel. Mais si le nom de la chanteuse a été à ce point cité dans des tweets, ce n’est pas uniquement par rapport à cette sortie.

Une source proche de la chanteuse a annoncé qu’elle était hospitalisée. Les fans de Selena Gomez ont pris peur, eux qui savent que sa santé est fragile. Il y a un peu plus de trois ans, elle a du subir une greffe de rein, avant de subir des complications quelques semaines plus tard, la plongeant dans un état physique et psychologique précaire.

Mais il s’agirait en réalité d’un accident domestique. Si nous ne savons pas comment la chanteuse s’est blessée, elle serait en tout cas touchée à la tête. La blessure aurait nécessité une intervention.

Sur Twitter, nombreux sont les fans à s’être inquiétés de possibles complications sérieuses liées au lupus. Ils ont envoyé des pensées positives à leurs idoles, se montrant rassurés de savoir qu’il s’agissait d’un accident sans doute bénin. Ils lui ont cependant souhaité un bon rétablissement.

quand j'ai vu selena et hôpital dans la même phrase j'ai eu peur. Mon cœur n'a pas supporté…. j'espère qu'elle va bien pic.twitter.com/FJp1PuS7u0 — ⟭⟬ ⟬⟭⁷ (@SB3_BTS) July 14, 2020

Comment ça Selena est à l’hôpital ?? C’est quoi cette semaine de merde — elisa ミ☆ (@tearsliar) July 14, 2020

Vous êtes des grands malade à mettre Selena en TT comme ça et dire qu’elle est à l’hôpital, mon cœur il a louper un battement j’ai paniqué 😭 heureusement c’est pas un truc trop grave — A 🇫🇷 (@clrt_a) July 14, 2020

Le clip évènement de Past Life !

Si le duo évènement entre Selena Gomez et Trevor Daniel est sorti il y a quelques semaines, le clip l’accompagnant a été dévoilé ce mardi 14 juillet. Et les deux artistes ont vu les choses en grand tant ils nous offrent une vidéo tout simplement jamais vue auparavant.

Confinement oblige, ils ont du ainsi improviser, souhaitant offrir un clip visuellement soigné à leurs fans et pas une simple vidéo prise depuis leur maison. La vidéo commence ainsi comme la « lyrics video » avec un FaceTime entre les deux chanteurs.

Puis rapidement, les effets visuels prennent le dessus. Trevor Daniel et Selena Gomez ont été recréés avec des effet spéciaux d’une éblouissante crédibilité, et les réalisateurs nous invitent au plus près de leur corps : la caméra vole ainsi, se rapproche de leur peau jusqu’à la pénétrer, laissant découvrir des paysages vastes, des pleines, des montagnes, se trouvant sur leur propre coeur.

Une belle invitation au voyage dans un moment anxiogène où le voyage est proscrit, du fait de l’épidémie de la COVID-19. Ou comment montrer aux internautes qu’un monde se cache en chaque individu.

Selena Gomez : lanceuse de tendances !

Il ne serait pas étonnant de voir des clips de cet acabit nous parvenir à l’avenir. En effet, depuis quelques années, Selena Gomez est une véritable lanceuse de tendances. Elle est par exemple la première artiste à avoir tourné un clip vertical (c’est désormais très courant). C’est en effet avec sa chanson Bad Liar qu’elle a proposé aux utilisateurs de Spotify cette première vidéo d’un autre genre.

Elle a également popularisé ce qu’on appelle la « droplets era« . Entre ses deux albums, plus de quatre ans sont passés. Mais la chanteuse n’est pas pour autant restée silencieuse. Elle a sorti plusieurs chansons qui ne se sont retrouvées sur aucun album. Désormais, plusieurs artistes s’essayent au procédé, faisant patienter leur fan de la sortie d’un album en proposant une ou deux chansons orphelines. Selena Gomez en aura sortie plus encore : It Ain’t Me, Bad Liar, Fetish, Wolves, Back To You et Taki Taki.