Selena Gomez perfusée et hospitalisée : les photos choquent ses fans !

Selena Gomez est connue depuis sa tendre enfance, elle dont la carrière a débuté alors qu’elle n’avait que 7 ans sur le tournage de l’émission culte pour enfants Barney and Friends. La suite est faite de succès et de consécrations : le premier rôle dans Les Sorciers de Waverly Place sur Disney Channel, une carrière de chanteuse à succès qui se lance en parallèle d’une carrière d’actrice qui collabore avec les plus grands (Woody Allen, Harmony Korine…).

Selena Gomez médiatise sa maladie méconnue

Selena Gomez fait partie de cette génération d’enfants stars, créés de toutes pièces par le monstre Disney. Les tabloïds le savent, nombreux sont les enfants de cette génération a mal tourner. Ils attendent tous avec impatience les prochaines Britney Spears ou Lindsay Lohan pour faire leur Une.

Mais ce n’est pas du côté de Selena Gomez qu’ils ont dû se tourner, mais plutôt vers celui de Miley Cyrus (dont le virage à 360 degrés a surpris les fans) ou Demi Lovato (qui a fait une overdose à cause de son addiction à la cocaïne).

Pourtant, des rumeurs persistantes tournaient autour de Selena Gomez, et certains magazines n’hésitaient pas à annoncer qu’elle avait passé plusieurs séjours en cure de désintoxication. La chanteuse a alors décidé de rétablir la vérité sur le plateau d’Ellen Degeneres.

Selena Gomez est atteinte d’un lupus, une maladie auto-immune

Lors de son interview en 2015, Selena Gomez répond à la question d’Ellen lui expliquant qu’elle avait lu le jour même dans le Billboard Magazine que la chanteuse luttait contre le lupus, et qu’elle avait dû pour se faire subir de la chimiothérapie.

» C’est arrivé il y a trois ans. Et c’était très compliqué, je ne comprenais pas ce qui m’arrivait et je voulais garder cela privé alors que ma vie entière ne l’est pas (…) Le lupus est une maladie auto-immune, je l’aurais pour toujours. Il faut prendre soin de soi-même « .

Depuis, les fans de la chanteuse ont été sensibilisés à cette maladie et comprennent mieux pourquoi elle a dû annuler la fin de sa tournée Stars Dance. En 2016, il en sera de même pour le Revival Tour qui ne pourra pas se conclure, la santé fragile de la jeune femme la poussant à tout arrêter.

Car outre les ennuis physiques (Selena Gomez a subit une greffe de rein en 2017), le lupus favorise la dépression et la détresse émotionnelle. Cela a conduit la chanteuse a fuir les réseaux sociaux pendant un temps, afin d’être hospitalisée.

Des photos inconnues de Selena Gomez malade fuite pour son anniversaire

Les fans comprennent désormais pourquoi la chanteuse n’a pas une carrière aussi classique que ses consoeurs. En effet, elle performe très peu ses chansons, elle qui est souvent prise de crise d’anxiété très forte. De plus, si elle a mis cinq ans entre la sortie de ses albums Revival et Rare, c’était justement pour mettre au premier plan sa santé, au détriment de sa musique.

Mercredi 22 juillet, la chanteuse a fêté son 28ème anniversaire, l’occasion pour ses amis de lui fêter sur les réseaux sociaux (confinement oblige). Et certains n’ont pas hésité à montrer des photographies de Selena Gomez hospitalisée, comme pour faire voir aux fans la face cachée de sa vie.

i love her so much 🙁 pic.twitter.com/COEQexUBL2 — MOODI (@kindofcrazy) July 22, 2020

Si elle apparaît toujours bien maquillée et habillée, souriante et active, elle est passée par des moments très compliqués, et certains fans se sont rendus compte qu’ils lui en demandaient beaucoup, alors qu’elle ne peut décemment pas avoir le même train de vie que d’autres chanteurs ou chanteuses de sa génération.

Les photos ont massivement été partagées sur les réseaux sociaux pour que chacun réalise par quoi passe leur idole. Mais la maladie n’empêche pas la chanteuse de ravir ses fans. Outre Rare, qu’elle a sorti le 10 janvier dernier, elle a récemment proposé un duo avec Trevor Daniel intitulé Past Life et qui connait un joli succès à travers le monde.

Les fans espèrent qu’elle reviendra très vite en chanson, et une autre collaboration avec Marshmello (après Wolves qui selon certains fait référence au lupus) aurait été enregistrée. Affaire à suivre.