Qui est Cyrielle Hariel, la « journaliste inspirante » de C8 ?

View this post on Instagram

Demain à 19h on reçoit le Ceo de @Orange Stéphane Richard 👉 Qu’en est t’il de l’inscription de leur #raisondetre dans leurs statuts? 👉 Quels sont les impacts du déploiement de la #5G ? Energivore mais pas seulement… etc. Rdv demain dans Objectif Raison d’être pour connaître la vision d’un patron du #cac40 qui a engagé son entreprise dans la #loiPacte #rse #telecom #stephanerichard #orange