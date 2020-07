Qui est Aras Bulut İynemli, acteur principal du film ? Netflix Kogustaki Mucize ! Découvrez la biographie !

Il faut dire que cette production, passée depuis peu dans le top 10 des programmes du géant américain du streaming, a de quoi séduire avec son émouvante histoire et ses acteurs attachants, dont Aras Bulut lynemli, qui incarne le personnage principal de la fiction.

Aras Bulut lynemli, l’un des acteurs turcs les plus talentueux de sa génération

Né à Istanbul le 25 août 1990, Aras Bulut lynemli est à juste titre considéré comme l’un des acteurs turcs les plus doués de son pays. Il faut dire que depuis le début de sa carrière, le jeune homme de 29 ans est régulièrement distingué pour son jeu d’acteur.

Aras Bulut lynemli a ainsi été honoré avec les trophées du Meilleur acteur, d’Acteur le plus élégant de l’année et bien d’autres distinctions.

Mais, ce sont surtout ses performances au sein de séries télévisées qui lui valent d’être unanimement plebiscité, aussi bien par les critiques que les téléspectateurs.

Le comédien, déjà apparu aux castings des séries As Time Goes By, Magnificient Century, Maral ou encore Inside, a vu sa carrière arriver à son apogée en participant à la série The Pit. Depuis, Aras Bulut lynemli apparaît régulièrement dans les spots publicitaires, devenant ainsi le visage de nombreuses marques désireuses de profiter de sa notoriété. Le magazine GQ Turquie l’a d’ailleurs consacré comme « homme de l’année ».

En campant le personnage principal du film Kogustaki Mucize, désormais inscrit au catalogue de la plateforme de streaming Netflix, il y a fort à parier que la popularité d’Aras Bulut lynemli monte d’un cran supplémentaire. C’est notamment tout le bien qu’on lui souhaite !

Kogustaki Mucize, un film bouleversant

Kogustaki Mucize, film turc sorti en 2019 et disponible depuis peu sur Netflix, va vous émouvoir avec brio. Adapté du film sud-coréen Miracle In Cell No 7, ce long métrage réalisé par Mehmet Ada Öztekin raconte l’histoire d’un père handicapé mental qui doit prouver son innocence après avoir été arrêté pour le meurtre d’une enfant. L’homme est alors séparé de sa fille Ova, âgée de 7 ans. Ce drame de 02h12 met en vedette plusieurs acteurs talentueux, tels qu’Aras Bulut iynemli, mais aussi Nisa Sofiya Aksongur, Celile toyon, İlker Aksum, Deniz Baysal, Yurdaer Okur et Sarp Akkaya.

Ce long métrage turc, sorti initialement le 11 octobre 2019, avait à l’époque réunit près de 6 millions de spectateurs. Un succès mérité tant pour son scénario que l’interprétation juste et touchante de ses acteurs, mais aussi pour la bande originale signée par Hasan Ozsut et enregistrée par l’Orchestre philarmonique de Prague.

Depuis sa diffusion sur Netflix, le film a reçu un excellent accueil de la critique et des téléspectateurs. Tous sont unanimes, Kogustaki Mucize est un véritable chef d’oeuvre cinématrographique à découvrir impérativement.

Le film turc qui a fait le tour du monde se nomme Kogustaki Mucize

Vous avez tendance à chercher des films hollywoodiens, mais ce sont parfois des productions d’une autre nation qui peuvent créer la bonne surprise. Il suffit de regarder sur Internet pour comprendre qu’il ne laisse personne indifférent. Nombreux sont les téléspectateurs qui ont été contraints de sortir les mouchoirs pour résister à ces scènes bouleversantes. Nous avons pu vous présenter le personnage principal qui se démarque puisqu’il a un retard mental, mais il tente tout de même de subvenir aux besoins de son enfant.

Le film Kogustaki Mucize propose un synopsis classique, mais c’est le jeu des acteurs qui mérite votre attention .

. Au cinéma, vous avez pu le découvrir le 11 Octobre 2019, mais il est diffusé sur Netflix depuis quelques semaines.

Même les personnalités comme Thibaut Garcia et Jessica Thivevin évoquent Kogustaki Mucize lors de leurs stories.

Le film est recommandé par tout le monde, il se glisse alors dans le Top 10 de la plateforme de streaming.

Il est réalisé par Mehmet Ada Öztekin qui est forcément inconnu au bâtaillon si vous ne connaissez pas les films turcs.

Il reprend une histoire simple et tente de l’évoquer sous toutes les coutures pendant plus de deux heures et le résultat est surprenant. Au départ, lorsque vous regardez la bande-annonce, vous ne serez pas forcément attiré et le nom est imprononçable si vous n’avez pas des origines turques. Pourtant, vous êtes rapidement plongé dans le quotidien de ce père de famille qui tente l’impossible alors qu’il est condamné à mort. Il est accusé d’avoir tué un enfant, mais il clame haut et fort comme il le peut son innocence.

Le calvaire au centre de Kogustaki Mucize

Le personnage principal passe par toutes les émotions, il est heureux, triste, frappé de multiples coups, il est la cible des détenus puisqu’il a une accusation au-dessus de la tête liée à un enfant. Pourtant, la volonté de Memo est forte, il veut absolument retrouver sa petite fille de 7 ans et il va redoubler d’efforts. Si vous souhaitez trouver un film pour ce soir, nous vous conseillons forcément celui-ci et comme vous êtes en confinement, vous aurez sans doute le temps de le regarder pendant plus de deux heures. Prévoyez toutefois des mouchoirs et une boîte pleine surtout si vous êtes sensible, il y a de grandes chances pour que les pleurs soient au rendez-vous.

Le verdict est donc celui-ci : Kogustaki Mucize est un film poignant, très sympathique à regarder, mais aussi éreintant surtout pour ceux qui ont la larme facile. Vous pourrez découvrir des thèmes finalement très à la mode qui sont toujours d’actualité dans le monde entier à savoir l’abus de pouvoir, l’injustice, l’importance de la famille et la solidarité. Cette dernière est clairement au goût du jour avec l’épidémie du coronavirus qui fait rage. Allumez donc Netflix, choisissez votre profil et partez en Turquie pour découvrir cette production bouleversante. Les réactions sur Twitter sont également nombreuses et très réjouissantes, elles incitent les téléspectateurs à le visionner au plus vite.