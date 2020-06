Philippe Etchebest : est-il sous surveillance ? Il ne fait pas l’unanimité…

Philippe Etchebest est un cuisinier très médiatisé depuis les émissions Top Chef, Objectif Top Chef et Cauchemar en cuisine, diffusées sur M6. S’il marche tant sur le grand écran, c’est parce qu’il a un caractère fort et qu’il n’a pas peur de dire ce qu’il pense. Ce fort tempérament, il l’a notamment hérité du rugby.

En effet, cet ancien rugbyman a dû se forger une vraie carapace et un mental d’acier pour réussir dans son sport. Mais cette particularité l’a rendu célèbre parce que peu de célébrités lui ressemblent. Il est pourtant régulièrement comparé au chef anglais Gordon Ramsay qui a également un très fort caractère (même peut-être plus fort…).

Philippe Etchebest : un chef très médiatisé

En tous cas, cette saison de Top Chef, Philippe Etchebest était de nouveau sur le devant de la scène, notamment avec le chef Paul Pairet avec qui il a l’air de bien s’entendre. Il est d’ailleurs allé jusqu’en demi-finale avec son candidat Martin. Le jeune chef était issu d’un palace et proposait donc des plats classiques mais qui plaisaient au plus grand nombre.

Avec Philippe Etchebest, Martin a d’ailleurs beaucoup progressé et s’est lâché petit à petit, proposant des assiettes sortant de plus en plus de sa zone de confort. S’il a réussi à en arriver à de tels résultats, c’est parce que son chef l’a poussé en dehors de ses retranchements.

C’est ce qu’il fait d’ailleurs avec les restaurateurs qu’il coache dans Cauchemar en cuisine. Cependant, il va jusqu’à les brusquer (des candidats pleurent parfois) pour leur faire comprendre la terrible situation. Si c’est une bonne intention pour lui car il essaie d’aider, ce n’est pas toujours très apprécié.

Philippe Etchebest : son caractère n’est pas apprécié par tout le monde

Si son fort tempérament a contribué à son succès, il lui cause aussi beaucoup de soucis et le place au rang de cible. Le caractère de Philippe Etchebest ne fait pas l’unanimité et c’est lui-même qui l’a expliqué dans l’Obs, ce jeudi 18 juin.

Comme de nombreux restaurateurs, Philippe Etchebest a enfin pu rouvrir ses établissements après le confinement. Il était d’ailleurs absolument ravi et soulagé de pouvoir retourner dans ses restaurants. Ses équipes sont également contentes de retrouver leurs cuisines. Pour cette occasion, il a donné une interview en visioconférence aux journalistes de l’Obs et est apparu à l’écran, en direct de la cuisine de l’un de ses restaurants.

Un détail a interloqué nos confrères : Philippe Etchebest était masqué alors qu’il n’en avait pas forcément besoin. Il a donc expliqué qu’il avait effectivement la chance d’avoir une grande cuisine dans laquelle il n’avait pas une vraie utilité à mettre un masque avec ses collaborateurs. Cependant, il a avoué qu’il était dans le viseur de beaucoup de monde et qu’il devait ainsi être absolument irréprochable.

« Mais depuis Cauchemar en cuisine, je suis dans le viseur de beaucoup de monde et je dois être irréprochable« a-t-il ainsi confessé en visioconférence.

Philippe Etchebest : sa célébrité fait de lui une cible

C’est l’un des inconvénients de la célébrité. Quand quelqu’un est célèbre, on attend de lui qu’il soit parfait et irréprochable pour montrer le bon exemple. Et pourtant, tout le monde est humain et fait des erreurs. Philippe Etchebest, de par son métier, doit être absolument intransigeant à l’écran avec les restaurateurs qu’il tente de sauver. Cette intransigeance fait donc de lui une cible à abattre et il le sait.

Avec le coronavirus, Philippe Etchebest a encore été sur le devant de la scène. Il s’est porté volontaire pour être la voix des restaurateurs depuis le commencement de la crise sanitaire. Le chef a poussé de vrais coups de gueule pour montrer au Gouvernement que les métiers de la restauration et de l’hôtellerie étaient en grave danger. Et c’était d’ailleurs vrai car de nombreux établissements n’ont pas pu rouvrir leurs portes, faute de moyens.

Mais sa nouvelle médiatisation n’a pas plu à tout le monde et le chef Philippe Etchebest a été très critiqué sur Internet. Certains sont même allés jusqu’à dire qu’il n’avait pas le droit de se plaindre car il gagnait bien sa vie, étant étoilé. Lors du dernier festival de Mougins, l’ancien rugbyman était d’ailleurs apparu accompagné de gardes du corps…