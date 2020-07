Naya Rivera : alcool ? drogue ? accident ? La cause officielle de sa mort révélée

Le monde s’est ému cette semaine de la tragique mort de l’actrice Naya Rivera, principalement connue pour avoir interprété Santana Lopez dans les six saisons de la série Glee. Sa disparition avait été annoncée la semaine passée, et il aura nécessité plus de cinq jours de recherche pour que son corps soit retrouvé.

Naya Rivera a été retrouvée là où elle avait disparu, dans le lac Piru aux États-Unis. Elle s’y trouvait avec son fils de quatre ans, retrouvé indemne (avec un gilet de sauvetage) sur l’embarcation louée par sa mère. Depuis, les spéculations et hypothèses quant à la mort de la jeune femme inondent les réseaux sociaux. Nous avons aujourd’hui la réponse officielle.

La thèse de la noyade très rapidement mise en avant

Dès l’annonce de la disparition de Naya Rivera faite, des recherches ont commencé sur le lac Piru, dans l’espoir de retrouver l’actrice encore en vie. En état de choc, l’enfant ne parle pas beaucoup, il est donc compliqué pour les policiers de connaître les circonstances exactes autour de cette disparition.

Mais dès le lendemain, le shérif se montre défaitiste, expliquant qu’il ne s’agit pas d’une mission de sauvetage, mais de recherches pour retrouver le corps afin que la famille puisse faire son deuil. Il pense que l’actrice de Glee s’est noyée dans un lac connu pour sa possible dangerosité, du fait de son courant et de la présence en masse de flore végétale – ce qui rend les recherches difficiles, en outre. Il explique même qu’il est possible que le corps ne soit jamais retrouvé.

Naya Rivera morte en héroïne : la théorie avancée par la police

Finalement, après plus de cinq jours de recherche, le corps de l’actrice est retrouvée. Le miracle n’aura pas lieu. A travers le monde, les fans de la série Glee pleurent leur idole. Mais ils se consolent cependant avec une nouvelle déchirante qui montre l’incroyable force que cachent en elles toutes les mamans. Durant ces quelques jours, le fils de Naya Rivera s’est ouvert aux policiers et a pu raconter plus en détails les circonstances de la disparition de sa mère.

En conférence de presse, le shérif a ainsi expliqué que Naya et son enfant se baignaient mais ont été surpris par le courant soudain du lac. Naya Rivera aurait réussi à mettre son fils en sécurité sur le bateau. A bout de force, elle n’aurait pas réussi à l’y rejoindre et se serait noyée par la suite – se sacrifiant ainsi pour sauver son fils. Cette théorie devait ensuite être validée par le médecin légiste, et c’est désormais chose faite.

Ni drogue ni alcool dans le sang de Naya Rivera

L’importance de retrouver le corps résidait aussi dans le fait de pouvoir y faire une autopsie afin de comprendre au mieux les circonstances de la mort. Les conclusions ont été rendues publiques et sont les suivantes : Naya Rivera a bien été victime d’une « noyade accidentelle« .

Aucune « blessure traumatique » n’a été retrouvée son corps, et l’implication d’une tierce est définitivement mise de côté. De plus, l’actrice n’était pas sous l’emprise de drogue, pas plus que sous celle de l’alcool. Des tests supplémentaires doivent être effectués pour définitivement le confirmer, mais le médecin légiste rejoint les policiers : il s’agirait d’un tragique accident.

Lea Michele lui rend hommage

Les acteurs de Glee se sont rendus au Lac Piru pour rendre un ultime hommage à leur amie disparue, sept ans jour pour jour après la mort de Cory Monteith – ce qui a évidemment relancé les rumeurs autour d’une possible malédiction concernant les acteurs de la série.

Léa Michele de son côté s’était retrouvée dans la tourmente, et s’est vue dans l’obligation de désactiver son compte Twitter et d’enlever les commentaires sur Instagram. Après la polémique concernant son présumé racisme, la jeune actrice enceinte a reçu beaucoup de critiques et de menaces en marge de la mort de Naya Rivera, beaucoup d’internautes lui souhaitant le pire, à elle et son futur enfant. Elle a tenu à rendre hommage à son amie, ainsi qu’à son ex Cory Monteith en stories Instagram.

C’est en tout cas un épilogue bien triste qui vient conclure cette histoire. Mais si Naya Rivera n’est plus de ce monde, Santana Lopez l’est encore, et pour toujours. La série Glee est disponible en intégralité sur Netflix.