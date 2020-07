Lea Michele : découvrez son hommage pudique à Cory Monteith et Naya Rivera

Le 13 juillet est une date terrible pour tous les fans de Glee. En 2013, c’est à cette date là que le corps sans vie de Cory Monteith, personnage masculin principal de la série, a été retrouvé dans sa chambre d’hôtel. Sept ans plus tard jour pour jour, on apprenait la mort de Naya Rivera, noyée dans un lac, cinq jours après que sa disparition ait été signalée.

Au même moment, Lea Michele s’est retrouvée dans la tourmente, quelques jours après avoir été accusée de racisme par certains collègues ayant participé à la série. Aujourd’hui, elle a décidé de rendre hommage à Naya et Cory sur Instagram.

Lea Michele désactive son compte Twitter

Après l’annonce de la disparition de Naya Rivera, Lea Michele s’est vue dans l’obligation de supprimer son compte Twitter, elle qui recevait un flot d’insultes terribles. Certains internautes disaient qu’elle aurait dû être à la place de sa collègue qui jouait Santana dans la série.

Cette disparition arrivait en effet quelques jours après que Lea Michele ait connu un gros bad buzz, puisque certains acteurs l’ont accusé de racisme. Ils ont été plusieurs à révéler le comportement terrible de l’actrice, certains expliquant qu’ils avaient remis en question leur rêve de comédie à cause d’elle.

La jeune femme, enceinte de son premier enfant, s’était platement excusée sur ses réseaux sociaux, bien qu’expliquant n’avoir aucun souvenir de ce genre de comportement.

Lea Michele et Naya Rivera : d’amis à collègues !

Comme le rapportait Naya Rivera dans son autobiographie Sorry not Sorry, Lea Michele et elle entretenaient de très bons rapports au début du show. Mais avec le temps, le comportement de diva de Lea Michele n’aurait pas plu à Naya Rivera, et les deux femmes se seraient éloignées, passant du stade d’amies proches à simples collègues (les deux actrices sont restées jusqu’au dernier épisode de la série).

Pour autant, cela ne veut pas dire qu’elles n’entretenaient pas de bons rapports. Contrairement à ce que certains indiquaient, elles n’étaient en aucun cas ennemies. La preuve, lorsque Lea Michele a annoncé sa grossesse sur Instagram, Naya Rivera lui avait laissé un tendre message empli d’amour : « Aww félicitations. J’aime ça ! Tu vas être une super maman« .

c’était sous la publication de lea michele quand elle a annoncé sa grossesse… ça m’a fait trop pleurer 🙁 pic.twitter.com/Z1cDk3fmVO — ᴛɪᴍᴏ (@timdaddario) July 14, 2020

L’hommage discret de Lea Michele !

Pour rappel, lorsque la série était en tournage et diffusion, Lea Michele partageait sa vie avec Cory Monteith, qui était donc son partenaire à la vie comme à l’écran. Les deux amoureux avaient d’ailleurs prévu de se marier en 2013, mais le destin en aura décidé autrement. Alors qu’il sortait de cure de désintoxication (il était accro à la drogue depuis ses dix neuf ans), Cory Monteith a rechuté.

Son corps sans vie a été retrouvé, et le rapport de police a conclu par une overdose de drogues et d’alcool. La thèse du suicide a cependant été rapidement écartée du fait de ses antécédents.

Sur Instagram, l’actrice a publié coup sur coup deux photos en noir et blanc, montrant d’abord son ex Cory Monteith, et son amie Naya Rivera. Un hommage sobre, sans mot, et très pudique – à son image, elle qui a très peu parlé de la mort de Cory Monteith dans les médias.

Naya Rivera est morte en héroïne

Le rapport de police met en avant une hypothèse quant à la mort de Naya Rivera, mise en place grâce au témoignage de son fils de quatre ans. Les policiers pensent qu’elle se baignait avec son enfant et qu’elle a été surprise par le courant du lac.

Elle serait parvenue à mettre en sécurité son fils sur le bateau, sans arriver à l’y rejoindre. A bout de force, elle aurait fini par se noyer. Le dernier accident sur ce lac remontait à plus de dix ans, mais il est connu pour sa possible dangerosité du fait également de nombreuses plantes aquatiques qu’il contient et qui peuvent facilement piéger les baigneurs.

Après cinq jours de recherche son corps a été retrouvé, et le casting de Glee s’est retrouvé, sept ans après la mort de Cory, pour lui rendre un ultime hommage.