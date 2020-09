Michelle Obama : ses confidences sur la face sombre de son mariage avec Barack !

Quand on évoque un couple parfait, souvent la première image qui vient à l’esprit est celui que forment Michelle et Barack Obama. Ils sont beaux, intelligents, ont de la classe. Lui, a été l’homme le plus puissant du monde en tant que président des Etats-Unis. Le monde entier se souvient des nombreuses photos qui montrait la complicité qui uni les deux amoureux. Les anecdotes au sujet de la famille ne manquent pas. Certes, l’ancienne First Lady est connue pour avoir un caractère très fort. Elle a aussi une solide réputation de femme jalouse. Chacun se souvient des obsèques de Nelson Mandela. Barack était assis à coté de la très jolie première ministre danoise et il semblait bien s’entendre avec elle. Michelle n’avait fait ni une, ni deux, elle s’était assise entre les deux. La First Lady a toujours su éloigner les dames trop insistantes de son mari.

Michelle s’est toujours battue pour son couple

Michelle Obama a toujours su préserver son couple. Certes c’est une femme jalouse. Peu après l’investiture de son mari, une de ses amies avait fait des confidences à un journal. Au journaliste qui lui demandait ce que ferait Michelle si son mari la trompait, elle aurait répondu : « elle le tue d’abord, elle le quitte après ». Barack avait-il eu connaissance de l’interview ? Toujours est-il que c’est certainement l’un des rares présidents qui n’a pas trompé sa femme, ou du moins qui ne s’est pas fait pincer. Mais comme le disait récemment l’ancienne avocate : un mariage, ça se travaille. Et elle a souvent dit qu’elle et son mari étaient les meilleurs amis du monde. C’est important aussi dans un couple. De plus son conjoint a toujours pu compter sur son soutien, et elle sur le sien.

Une main de fer dans un gant de velours

Mais la belle savait aussi ramener son mari sur terre pour lui éviter de prendre la grosse tête. Ainsi, lors de l’adoption de Bo, le premier des deux chiens du couple, elle avait expliqué à un journaliste que c’était à son mari de sortir le chien de bon matin. Elle a rajouté que cela lui permettait de savoir que même s’il était président des Etats-Unis, il existe certaines réalités et contraintes bien matérielles comme sortir le chien. D’un autre coté, elle a toujours été un soutien indéfectible pour son mari. Une First Lady parfaite, qui n’a jamais provoqué de scandale. Et c’est aussi pour cela qu’on l’admire. Depuis que son époux a passé la main, on l’entend davantage dans la presse sur des sujets plus terre-à-terre. C’est ainsi qu’elle vient de s’exprimer sur le mariage.

Le mariage ça se travaille

Michelle Obama ne s’est pas gênée pour expliquer que le mariage était difficile, que les disputes existent partout. Elle a précisé qu’elle et son mari se disputent comme tout le monde. « Il y des jours où j’aurais pu jeter Barack par la fenêtre » a-t-elle rajouté en riant. En fait, elle a expliqué que souvent les jeunes pensent qu’à la première dispute tout est terminé entre eux. En fait, elle essaye de faire comprendre aux jeunes couples qu’il ne faut pas abandonner aussi facilement. Elle ne craint pas de dire que dans un mariage il y a des périodes où l’autre devient insupportable, et que ces périodes peuvent durer longtemps. Mais elle rajoute qu’en fait il faut savoir surmonter ces périodes. Elle explique qu’en fait si on veut voir les choses comme cela, cela signifierait qu’elle et son mari ont passé leur temps à rompre et à se réconcilier. Mais l’ancienne First lady sait convaincre. Elle a conclu en disant que si elle avait pensé que tout était fini, si elle était partie, elle aurait raté toute la beauté qu’il y a dans son mariage avec Barack.