Michèle Torr mise au courant de la mort de Christophe par leurs fils handicapé, Romain

Le jeudi 16 avril 2020, la chanson française a perdu l’un de ses plus grands représentants : le chanteur Christophe, dont la mort a été annoncée à la presse par sa femme, Véronique Kan. En effet, bien que Christophe et son épouse étaient séparés depuis les années 2000, ils n’avaient jamais divorcé officiellement.

Ce décès, qui a bouleversé les fans du célèbre interprète de la chanson Aline a également terriblement attristé Michèle Torr, avec qui le chanteur avait vécu une histoire d’amour mouvementée. Un deuil au sujet duquel cette dernière a accepté de revenir dans les colonnes de Gala.

Michèle Torr apprend la mort de Christophe par leur fils, Romain, que le chanteur n’a jamais reconnu

Le décès de Christophe, qui se trouvait hospitalisé depuis plusieurs jours à Brest, a suscité une grande émotion dans le monde de la chanson, mais également auprès de ses nombreux fans et de plusieurs célébrités qui ont tenu à lui rendre hommage.

Le chanteur, qui a eu une fille avec son épouse Véronique, a également eu un garçon issu de sa précédente relation avec Michèle Torr. Cependant, comme Barbanews vous le racontait dans un précédent article, Christophe n’a pas voulu reconnaître son fils Romain lorsqu’il est né.

Lors d’une entrevue accordée à nos confrères de Gala, ce jeudi 16 avril 2020, Michèle Torr a accepté de revenir sur son histoire d’amour avec Christophe ainsi que sur leur fils Romain. Assurant l’avoir aimé « à la folie », la chanteuse, interprète du célèbre titre « Emmène-moi danser le soir », a également beaucoup souffert de cette relation, comme elle l’a expliqué. Il faut dire que leur histoire d’amour, qui a donné naissance à un petit garçon prénommé Romain, ne s’est pas terminée de la meilleure des manières.

En effet, le chanteur n’a jamais voulu reconnaître sa paternité, ne voyant que très rarement son fils Romain, atteint de sclérose en plaques depuis de nombreuses années.

Malgré ce refus de paternité, Michèle Torr assure n’avoir aucun regret concernant leur merveilleuse histoire d’amour, qui l’a marquée à tout jamais. La chanteuse pleure actuellement la disparition brutale du père de son fils. D’ailleurs, c’est Romain en personne qui lui a appris la mort de Christophe. D’après Michèle Torr, leur fils se trouvait « en contact les médecins » en charge de s’occuper du chanteur alors en soins intensifs. Avec Gérard, le frère aîné de Christophe, ils ont contacté Michèle Torr pour lui faire part de la terrible nouvelle.

« Christophe sera dans mon cœur pour toujours (…) Il restera toujours dans nos cœurs »

Jusqu’au dernier moment, les proches du chanteur Christophe ainsi que ses fans n’ont jamais cessé d’espérer qu’il vaincrait la maladie. La voix tremblante et particulièrement émue par la disparition de son ancien amant, Michèle Torr a tenu à exprimer sa douleur la plus profonde : « Il y avait des jours où on nous disait qu’il allait mieux et puis tout s’est accéléré : il est parti… Et Romain a été prévenu. »

Sur sa page Facebook officielle, Michèle Torr a également voulu rendre hommage à son ex-compagnon, déclarant peu après sa mort : « Il est parti. Prions et allumons des bougies pour l’aider à rentrer dans la lumière ».

« Christophe sera dans mon cœur pour toujours (…) Il restera toujours dans nos cœurs », a également déclaré la chanteuse de 71 ans, jointe au téléphone par BFMTV.