Meghan et Harry : la maison qu’ils ont acheté a une histoire sordide et inquiétante

Meghan Markle et le Prince Harry sont enfin libres. Émancipés de la couronne, ils peuvent gérer leur vie comme ils le souhaitent, sans avoir à rendre des comptes à une quelconque supériorité hiérarchique de la royauté. C’est aux États-Unis qu’ils repartent à zéro, loin des codes strictes de la famille d’Angleterre.

Meghan Markle espère bien voir sa carrière d’actrice décoller, elle qui n’a eu aucun rôle marquant depuis celui qu’elle tenait dans la série à succès Suits : Avocats sur mesure. Pour ce nouveau départ, ils ont décidé d’acheter une magnifique villa de Santa Barbara, dans le quartier de Montecito, pour 15 millions d’euros. Mais la maison renferme de lourds secrets.

Le précédent propriétaire était déséquilibré

La maison du couple faisait autrefois partie d’une immense propriété que possédait Stanley McCormick, considéré comme quelqu’un de schizophrène, accro au sexe et décrit comme extrêmement perturbé.

Le propriétaire devait sa richesse à son père, un homme qui a révolutionné l’agriculture et a construit un empire. Il est raconté que Stanley McCormick devait dormir avec un harnais en cuir qui le maintenait immobile. Il était surveillé par une équipe de docteurs et aide-soignants afin qu’il ne s’en prenne pas à son épouse, ses soeurs ou tout femme présente près de lui.

Son comportement déviant se serait aggravé lorsqu’il s’est intéressé au fétichisme sexuel, ce qui le conduira à avoir l’interdiction de voir sa femme. Il finira sa vie confiné au deuxième étage de sa maison et mourra en 1947 d’une pneumonie.

La maison de Meghan et Harry construite sur le terrain

Mais Harry et Meghan peuvent néanmoins se rassurer, ils ne vivent pas exactement dans la même maison que Stanley McCormick. La maison dans laquelle vivait l’héritier, Riven Rock Estate, s’est effondrée. La propriété a été vendue et plusieurs maisons luxueuses ont été construite sur le terrain par la suite. Ces villas magnifiques ne sont pas pour tout le monde et le quartier huppé est occupé par des célébrités, des hommes d’affaires…

La voisine du couple n’est autre que la chanteuse Adèle, qui a lié une belle amitié avec Meghan Markle. Les deux femmes sont en effet accro au pilate. Meghan le pratique depuis des années car cela l’aide à gérer son stress et soulager son anxiété. Quant à Adèle, elle s’y est mise dans le cadre de ses objectifs de remise en forme, elle qui affiche désormais une silhouette élancée, résultat de plusieurs mois de sacrifices et de rigueur.

Le couple heureux d’être enfin propriétaire

Les deux émancipés de la couronne sont en tout cas ravis de posséder enfin un bien immobilier. Ils ont enfin l’intimité qu’ils désiraient avoir, eux qui vivaient auparavant avec la famille du Prince William lorsqu’ils étaient en Angleterre. Ils peuvent désormais vivre leur vie de famille comme ils l’entendent, à des milliers de kilomètres du clan royal.

Ce dernier ne verrait pas d’un bon oeil la parution du livre Harry et Meghan, libres, puisque certaines rumeurs racontent que le couple a participé à son écriture pour établir une vérité : leur vérité. Les relations étant déjà extrêmement tendues, cet ouvrage n’aidera certainement pas le Prince a renoué les liens avec sa famille.

Pourtant très proche de son frère, le livre raconte que Harry n’est plus en contact avec celui-ci. William n’aurait pas digéré le fait d’apprendre sur les réseaux sociaux le souhait de son frère de s’émanciper de la couronne. Il lui reprocherait de ne pas lui en avoir parlé auparavant. Une chose est sûre dans cette histoire familiale, Harry a fait le choix de l’amour. Conscient que sa femme n’était pas heureuse et qu’elle n’avait pas été bien accueillie par les membres de la famille royale (seule la cousine préférée du Prince Harry aurait été enthousiaste), Harry a mis son épouse en avant, au détriment de son sang.

Seul l’avenir nous dira si un jour le Prince retrouvera les siens, si les tensions s’apaiseront enfin. En attendant, c’est aux États-Unis que le garçon vit désormais sa vie et peut élever son fils Archie comme il le souhaite, aux côtés de son épouse.