Un seul membre de la famille royale a accueilli Meghan Markle avec enthousiasme !

La sortie du livre Finding Freedom ne risque pas d’arranger les relations glaciales entre Harry (et surtout) Meghan Markle et le reste de la famille royale d’Angleterre. Depuis que le couple s’est émancipé, un lien semble avoir été brisé. Ils vivent désormais outre-Atlantique, à Los Angeles, ville dans laquelle l’actrice espère bien poursuivre sa jeune carrière et devenir une vraie star. Ils y élèvent leur fils Archie.

Depuis l’arrivée de Meghan au sein de la famille royale, on sait que celle-ci voit d’un mauvais oeil cette union. Les membres de la famille ne sont pas convaincus par le choix du Prince Harry d’épouser cette comédienne américaine, qui plus est divorcée, et ils n’ont pas manqué de lui faire savoir.

Prince William et Kate Middleton : une relation froide avec Meghan Markle

On sait que les frères Harry et William sont proches. Le premier s’entend à merveille avec la femme de William, Kate Middleton et leurs liens semblaient très forts. Pourtant, tout a changé dès la rencontre avec Meghan Markle. On apprenait ainsi que William a été le premier à savoir que Harry voulait demander sa belle en mariage.

Et il n’aurait pas été favorable à l’idée. Il aurait demandé à son frère d’attendre un peu car il n’était pas convaincu par le choix de sa future femme qu’il trouve « snobe« . Mais Harry n’entendra pas les conseils de son frère et fera sa demande quelques semaines seulement après cette discussion.

Entre Meghan et Kate, les relations sont également plus ou moins froides, bien que généralement cordiales. Plusieurs ouvrages sont revenus sur leur relation, et dans ce dernier livre intitulé en français Harry et Meghan, libres, on apprend qu' »elles ne sont pas les meilleures amies du monde, mais elles ne se font pas la guerre pour autant« .

Meghan jalouse de Kate ?

Harry et Meghan, libres est sans doute le premier livre à se placer du côté du couple le plus décrié de la monarchie anglaise. Généralement, ce sont des ouvrages à charge contre la jeune femme qui sont publiés et lui prêtent toute sorte de comportements plus ou moins odieux. On raconte que plusieurs amis de Harry se sont éloignés de lui car ils ne supportent pas sa femme ou qu’elle voudrait faire oublier Lady Diana et qu’il s’agissait-là de son ambition première.

Mieux encore, il est généralement raconté que Meghan Markle était très jalouse de Kate Middleton, et qu’elle avait la désagréable impression de n’être considérée comme la deuxième princesse, une princesse moins importante, une princesse de seconde zone. Et elle ne l’aurait pas supporté.

Une source a raconté qu’elle s’en serait prise à un membre du personnel de Kate, avec une violence telle que la femme de William aurait été très choquée. Elle reprochait à cette personne de ne pas s’occuper d’elle autant que sa belle-soeur. Encore une fois, une source anonyme retrace l’affaire il est donc logiquement difficile de déceler le vrai du faux.

La cousine préférée de Harry enthousiaste face au couple

Harry n’a donc pas trouver du soutien, ni du côté de son frère, de ses parents ou de sa grand-mère. Le jeune homme a dû se sentir terriblement seul et incompris mais a cependant pu compter sur une personne de la famille dont il est extrêmement proche, comme le relate l’ouvrage.

« Harry est d’autant plus déconcerté que les siens, à part sa cousine préférée Beatrice d’York, ne débordent pas d’enthousiasme à l’égard de Meghan ».

Le prince n’a pu compter sur le réel soutien que d’un seul membre de la famille royale. Fort heureusement pour lui, il s’entend merveilleusement bien avec sa cousine et ils sont tous deux très proches. Cela a donc dû le rassurer de voir qu’au moins une personne parmi les siens soutenait cette relation, ou du moins lui laissait une chance.

Car c’est bien ça que reproche Harry à sa famille : ils ont décidé de ne pas accorder de crédit à cette relation dès leur rencontre avec Meghan Markle, sans avoir pris le temps de lui laisser une chance. La suite, on la connait : le jeune homme a choisi l’amour, et les liens sont désormais rompus.