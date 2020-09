Matt Pokora fait un carton avec son nouveau clip de « Si on disait » dévoilé pour son anniversaire !

Avec plus de 2,7 millions d’abonnés sur son compte Instagram, le chanteur Matt Pokora risque d’être très convoité aujourd’hui. Et pour cause, il fêtera aujourd’hui ses 35 ans en compagnie de sa femme Christina Milian et de son fils Isaiah Pokora. Et pourtant, le chanteur de Elle me contrôle a fait une grande annonce sur les réseaux sociaux : il a un cadeau à offrir à ses fans !

Matt Pokora sort le clip de « Si on disait » le jour de son anniversaire !

Voilà une nouvelle à propos du chanteur Matt Pokora qui devrait ravir les fans : ce dernier a décidé en ce jour de sortir son nouveau single en vidéo “Si on disait”. Un clip dont on a pu voir en exclusivité quelques images il y a de cela tout juste quelques jours sur le compte Instagram de Matt Pokora. Diffusé à partir de 10 heures du matin ce samedi, la vidéo risque de faire beaucoup de bruit si on en croit les quelques images que l’on a pu voir.

Il faut dire que le chanteur a malheureusement déçu ses fans dernièrement, sur un événement qui n’est pas de son fait. Car en effet, la crise sanitaire du coronavirus a véritablement mis en péril sa carrière et même sa tournée, qu’il a été contraint de reporter à cause des décisions du gouvernement français. On ne pouvait qu’imaginer alors la grande déception pour les nombreux fans qui souhaitaient se rendre aux concerts de la star avec son Pyramide tour tant attendu. Du côté du chanteur, on imagine également que Matt Pokora a également dû être très déçu par les décisions du président Emmanuel Macron, car les billets de sa tournée de concerts s’étaient déjà bien vendus et notamment l’Accor Arena qui était même complet !

Les fans vont donc devoir prendre leur mal en patience et se rabattre sur d’autres contenus du chanteur populaire, et aujourd’hui encore avec sa nouvelle chanson “Si on disait”. Mais plus récemment, alors que ses fans veulent le voir encore et toujours dans les médias, le chanteur a évoqué une éventuelle participation à l’émission The Voice.

Matt Pokora : il répond aux rumeurs et explique pourquoi il ne sera plus dans The Voice !

Alors que le chanteur avait été révélé dans une émission de télé-crochet au début des émissions de télé-réalité, de nombreuses rumeurs au sujet de sa participation en tant que jury de The Voice se faisaient de plus en plus présentes. il faut dire qu’avec la participation de la chanteuse Jenifer que l’on a pu découvrir dans la Star Academy, Matt Pokora est selon certains fans tout à fait légitime pour participer à The Voice qui fait à chaque fois un véritable carton sur TF1. Mais c’est dans une interview qu’il a accordé à RTL pour On refait la télé, que Matt Pokora a expliqué les raisons pour lesquelles on ne le verra plus dans The Voice.

Etant un jeune père depuis près d’un an, le chanteur a expliqué que le tournage de l’émission n’était malheureusement pas compatible avec son emploi du temps et qu’il ne pourra donc pas continuer l’aventure. Une décision bien difficile à comprendre pour certains fans mais plutôt sage pour le chanteur qui compte également mener à bien sa vie de famille avec Christina Milian notamment, que l’on peut voir régulièrement poster des clichés de son quotidien sur les réseaux sociaux.