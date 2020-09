Matt Pokora : Sa copine Christina Milian publie des photos magnifique en sous-vêtements !

C’est une photo qui ne va certainement pas plaire à tous ses détracteurs ! La chanteuse et femme de Matt Pokora a encore une fois décidé de frapper fort sur son compte Instagram, en diffusant de nouvelles photos choc.

Christina Milian dévoile une partie de son intimité avec une photo où elle apparaît sans haut

Il faut avouer que la belle Christina Milian n’en est certainement pas à son premier coup d’essai et n’hésite pas à diffuser régulièrement de diffuser des photos très suggestives auprès de sa grande communauté. Il faut dire que Christina Milian n’a rien à envier à personne quand on voit son magnifique corps sur le réseau social.

Dans le dernier cliché qu’elle a partagé il y a tout juste quelques heures, on peut la voir arborer un dessous bleu de la collection Savage X Fenty réalisée en partenariat avec la chanteuse Rihanna. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les vêtements imaginés par la chanteuse de Love on the brain sont réussis, à en croire les dernières réactions des fans de Christina Milian. Mais ce qui plait un peu plus à ses fans, Christina Milian lance également un regard langoureux à la caméra, alors que l’on peut voir son corps sans haut sur ce magnifique cliché. Plus étonnant, sur le second cliché qui accompagne la publication, on peut la voir arborer la même tenue avec cependant un jean en extérieur. On ne sait pas en revanche si elle a décidé de sortir avec cet ensemble dans la rue !

La jeune maman n’en est en tout cas pas à son premier coup d’essai pour enflammer les réseaux sociaux, et ce même s’il y a des femmes plus jeunes qu’elle qui savent également se mettre en valeur. En tout cas, il y en a un qui va encore une fois ne pas être indifférent à ces clichés…

Christina Milian reçoit des messages osés de son mari Matt Pokora

Alors que les deux tourtereaux sont en couple et plus amoureux jamais depuis un peu plus de trois ans, tout semble aller pour le mieux pour ce couple qui vient tout juste d’avoir un premier enfant. Mais c’est sur les réseaux sociaux que Matt Pokora lui a fait une demande très particulière, qui va également faire plaisir aux fans. C’est à l’issue d’un match de football que le chanteur de Elle me contrôle a eu une idée plutôt originale, c’est le moins que l’on puisse dire.

Il va alors publier dans sa story Instagram la vidéo d’une femme de dos qui danse. Sur la vidéo qui dure quelques secondes, la jeune femme ne porte presque rien… En commentaire, le chanteur français va alors faire une belle proposition à sa femme Christina Milian : danser avec lui de cette façon ! Une façon inédite de célébrer la victoire de son équipe de football favorite !

On ne sait pas en revanche si sa femme a finalement accepté ou si elle a preferé décliner la proposition de Matt Pokora. Quoi qu’il en soit, on ne peut qu’admettre que le couple semble plus amoureux et heureux que jamais ! Les fans, quant à eux, sont également aux anges de pouvoir profiter des clichés que le couple partage. Certains avaient en effet été particulièrement touchés de l’annulation de la tournée de Matt Pokora à cause de la crise sanitaire du coronavirus : un coup dur pour lui et de nombreux artistes !