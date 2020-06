Matt Pokora choqué, il pousse un énorme coup de gueule suite à l’affaire George Floyd !

Matt Pokora très énervé : il dénonce les violences policières aux Etats-Unis !

On peut dire que la triste affaire George Floyd fait décidément beaucoup réagir aux Etats-Unis et en France !

En effet, alors que le verdict vient tout juste de tomber et a annoncé que les policiers seraient bel et bien licenciés, Matt Pokora s’est exprimé sur le sujet et a une nouvelle fois poussé un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux !

En effet, ce n’est pas la première fois que les violences policières auprès de la communauté afro-américaine font rage aux Etats-Unis.

Le dernier en date, George Floyd, fait encore une fois beaucoup parler de lui, alors qu’il avait été arrêté pour une simple interpellation. Mais l’affaire est bien loin de s’arrêter aux limites des Etats-Unis et a même largement dépassé les frontières du pays. Mais ce qui est également révoltant, c’est également la réaction du gouvernement de Donald Trump : en effet, alors que la crise sanitaire du coronavirus est largement critiquée par le gouvernement américain, il s’exprime trop peu concernant les violences policières selon de nombreux citoyens américains.

Une situation qui n’est pas loin de rappeler le témoignage de la chanteuse et actrice Camélia Jordana qui a fait parler d’elle la semaine dernière sur le plateau de Laurent Ruquier dans l’émission “On n’est pas couché”. En effet, elle affirmait haut et fort dans l’émission qu’elle ne se sentait pas en sécurité face à un policier aujourd’hui, et dénonçait également les violences policières en France.

Des propos qui avaient provoqué des réactions inattendues sur les réseaux sociaux, à la fois pour la soutenir dans certains cas mais aussi pour la critiquer dans d’autres cas. Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner avait également dénoncé les propos de la chanteuse et s’y était fortement opposé ! Matt Pokora, quant à lui, a pris la parole concernant les évènements récents aux Etats-Unis.

Matt Pokora choqué par les évènements : il appelle à signer une pétition !

Cet évènement a donc choqué de nombreuses personnalités vivant aux Etats-Unis, comme le chanteur Matt Pokora qui vit avec la chanteuse Christina Milian. Une scène qui fait froid dans le dos et qui a été filmée par les personnes anonymes en pleine rue, où on peut découvrir le policier Derek Chauvin agenouillé sur le cou de George Floyd allongé sur le sol.

La vidéo qui dure plus de 7 minutes est insoutenable, on peut y voir l’homme de 46 ans affirmer qu’il a du mal à respirer et qu’il a mal de partout, et se pose la question s’il ne va pas se faire tuer.

Mais alors qu’il a été emmené à l’hôpital en ambulance, l’homme n’arrivera pas en vie et décèdera. Les policiers jugés responsables de ce décès ont donc été jugés et la sanction est tombée : ils vont tout simplement être licenciés. Une décision qui scandalise de nombreux américains et qui a amené Matt Pokora à réagir face à cette décision : il a publié un long message sur sa story Instagram il y a quelques heures à peine pour dénoncer cette décision et à juste titre.

En effet, il défend George Floyd en affirmant qu’il y a des preuves indiscutables en vidéo et que la loi devrait donc être la même pour tout le monde ! Malheureusement, la décision a été prise et nous ne savons pas si la pétition qui a été lancée pour George Floyd et partagée par le chanteur Matt Pokora aidera à la cause de George Floyd. Un hashtag a également été lancé sur les réseaux sociaux, #JusticeForFloyd, que le chanteur Matt Pokora a partagé sur les réseaux sociaux et sur son compte Instagram.

Nul ne sait encore si les prises de paroles publiques faites par Matt Pokora et de nombreuses autres personnalités dans le monde auront un impact sur la décision du gouvernement et de la police américaine quant au fait de revoir leur décision…