Louane : découvrez son corps après son accouchement, les internautes n’en reviennent !

Depuis sa participation à The Voice, Louane connait une belle carrière et une notoriété grandissante. Elle s’est faite connaître d’un public d’autant plus large en étant l’actrice principale de La Famille Bélier, film qui a connu un immense succès public (presque 7.500.000 entrées).

Elle est repartie avec le César du meilleur espoir féminin, signe qu’elle réussit autant dans la musique que dans le cinéma.

Louane a accouché pendant le confinement

La chanteuse et comédienne a décidé de ne plus poster sur son compte Instagram officiel Louane mais de rendre public son compte plus intime, @watchoutforthetornado. Ce sont des photos plus personnelles qu’elle rend public, puisqu’auparavant seuls sa famille et ses amis y avaient accès, pour le plus grand plaisir de ses fans (ils sont désormais 1 million à la suivre).

C’est sur ce compte qu’elle a posté la première photo de sa fille Esmée. Le 31 mars en plein confinement, elle a publié une photo de la main de sa fille, la photo étant accompagnée simplement du prénom du bébé, avec un émoji coeur (voir ci-dessous).

La jeune femme est en couple le musicien Florian Rossi et c’est ensemble qu’ils ont décidé de fonder une petite famille.

Louane sous le feu des critiques sur son poids

On le sait, les commentaires sur les réseaux sociaux peuvent être dévastateurs. Même les personnalités les moins problématiques reçoivent chaque jour plusieurs commentaires haineux, voire même des menaces.

Louane fait partie de ces personnalités qui n’ont pas été épargnées – bien au contraire. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme a reçu des commentaires grossophobes par milliers, beaucoup la jugeant trop enrobée pour évoluer dans le milieu.

On le sait, le monde audio-visuel est gangréné par les canons esthétiques de beauté. Et si Louane est une très belle jeune femme, elle s’est pourtant retrouvée critiquée car, selon les propos tenus sur Twitter, elle ne correspondrait pas aux canons de beauté actuel. Et vous savez quoi : elle semble s’en ficher. En témoigne la nouvelle photo qu’elle a posté.

Louane dévoile son corps après son accouchement

Adepte du body-positivism (une idée qui veut que chaque corps est beau et mérite d’être aimé) Louane a partagé une photo où nous pouvons la découvrir intégralement. Elle porte un chemisier rose et un short noir et nous laisse découvrir son corps après sa grossesse.

Et la jeune femme est tout simplement superbe. Les internautes n’ont pas manqué de relever à quel point elle était rayonnante et semblait bien dans sa peau. On imagine parfaitement que pour une jeune mère, les préoccupations sur son physique ne sont pas une priorité.

Mais la chanteuse sera néanmoins contente de voir à quel point elle fait l’unanimité sur son compte Instagram. La photo a été aimée presque 50.000 fois en moins de 24 heures, signe qu’elle conquiert le coeur de ses fans.

Les critiques sur le physique encore trop présentes

Louane peut se féliciter de fédérer autant ses fans mais les questions autour des critiques que reçoivent notamment les femmes concernant leur physique sont à soulever.

Récemment, la chanteuse Adele présentait sa spectaculaire perte de poids. Elle a été critiqué pendant des années car étant en surpoids. Et alors qu’elle affiche désormais une ligne digne d’un mannequin, elle est critiquée car jugée trop maigre. Peu importe ce qu’elle fait, les critiques seront toujours là.

Généralement, les chanteuses ou actrices (les personnalités publiques en règle générale) laissent couler, mais certaines veulent riposter.

Sur le plateau d’Ellen Degeneres, Selena Gomez était revenue sur les critiques qu’elle avait reçu alors qu’elle était en vacances à la plage avec ses amis. Sur Twitter, elle était jugée grosse et laide par les internautes. Mais elle confie ne pas vouloir les laisser gagner et a donc posté le lendemain une photo sur Instagram où elle clame se sentir bien dans son corps et sa tête – peu importe les critiques.

Louane prend de son côté une belle revanche sur ses haters. Car peu importe les critiques, elle réussit tout ce qu’elle entreprend, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans sa vie personnelle. En plus de tout ses succès, elle est désormais une maman comblée, et même la pire des insultes ou critiques sur Twitter ne pourra rien changer à cela. Alors pourquoi continuer à en écrire ?

Louane a ouvert l’accès à ses fans à un nouveau compte Instagram, ils sont alors nombreux à plonger au coeur de son quotidien afin de découvrir des clichés inédits publiés depuis de longues années.