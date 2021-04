Lorie Pester se dévoile beaucoup sur Instagram, elle s’occupe comme elle peut pendant le confinement !

En cette période de confinement qui touche à sa fin, les célébrités sont à fond sur Instagram ! Et Lorie Pester ne déroge pas à la règle. En effet, la jolie blonde amuse et divertit ses fans avec ses publications délirantes et ses lives Instagram.

Dans les années 2000, la jeune femme a connu un succès fulgurant dans sa carrière de chanteuse alors qu’elle était encore très jeune ! Véritable machine à tube, elle enchaîne les albums et les tournées à guichets fermés et devient l’idole de toutes les petites filles de 8 à 15 ans.

Quelques années plus tard, son public grandit et l’interprète de « meilleure amie » peine à se renouveler. Elle s’éloigne alors peu à peu de la scène pour une autre carrière qui lui fait de l’oeil : devenir actrice. Elle enchaîne alors les rôles dans les téléfilms et est aujourd’hui un personnage principal de la nouvelle série à succès de TF1, Demain nous appartient.

Lorie Pester : des photos qui affolent la toile

Actuellement confinée chez elle, l’interprète de Sur un air latino se la joue torride sur sa dernière photo Instagram ! Elle vient de publier une photo d’elle en noir et blanc, sur lequel elle pose à moitié nue, dans son lit avec pour seul « vêtement », un collier de diamants.

Sous le cliché, on peut lire « #enmodeconfinement je ne sais pas vous, mais moi je me couche toujours avec mes bijoux, brushée et maquillée !! »

Humour et sensualité ? C’est une formule qui visiblement plait à ses abonnés ! Ces derniers n’ont pas attendu très longtemps avec de liker et commenter en masse la photo de la belle blonde.

Un univers bien éloigné de ses premiers pas sur scène, avec ses tresses blondes et ses vêtements multicolores ! Aujourd’hui Lorie Pester est devenue une femme et elle le fait savoir… Une chose est sûre, le confinement lui va à ravir.

Interrogée par 50 Minutes Inside, sur comment vivre le confinement avec ses proches, la jolie blonde a sorti la carte de l’humour :

« Évitez-vous ! Essayez de ne pas être dans la même pièce ou alors il y en a un qui dort la nuit et un qui dort le jour. Si vous avez besoin d’autres conseils, n’hésitez pas ! »

Lorie Pester : future maman ? Elle se confie

Loris Pester arrive à un stade de sa vie où la question de la maternité est plus que présente. Un sujet sensible pour la jeune femme, qui sait que son endométriose rend ses chances de devenir maman naturellement très faibles.

Il y a seulement quelques semaines, Lorie Pester qui a maintenant 37 ans confiait son désir d’être maman tout en ayant pleinement conscience du long chemin qui l’attend :

« Aujourd’hui, j’ai des envies d’enfants mais, avec l’endométriose et plein d’autres choses, c’est un peu compliqué. On verra ce que la vie nous réserve. »

Alors qu’elle était encore célibataire, Lorie avait congelé ses ovocytes de peur de ne pas pouvoir donner la vie à cause de sa maladie :