Lola Marois se lance dans une danse plutôt osée alors que son mari Jean-marie Bigard est derrière entrain de faire … des sudokus !

C’est cette fois-ci sur le réseau social TikTok qui fait fureur chez les plus jeunes que l’on a pu découvrir la comédienne Lola Marois faire une danse très sensuelle pour le plus grand bonheur des internautes. Lola Marois est très active sur les réseaux sociaux et elle semble avoir une passion pour cette application.

Il faut dire que sur le plan médiatique, son mari Jean-Marie Bigard se charge d’occuper le terrain depuis ces derniers mois !

Lola Marois : elle danse en petite tenue pendant que Jean-Marie Bigard semble rester complètement indifférent !

C’est hier soir que les internautes les plus fidèles de Jean-Marie Bigard et de Lola Marois ont eu la chance de voir la comédienne se lancer dans une danse des plus sensuelles alors que l’humoriste controversé se trouvait juste à côté d’elle.

Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le couple semble avoir beaucoup d’humour, car en effet si la publication originale de Lola Marois a été publiée sur le réseau social chinois TikTok, Jean-Marie Bigard s’est empressé de sauvegarder la vidéo pour la diffuser par la suite sur Twitter, où il est très actif quand il ne publie pas de nouveaux coups de gueule en vidéo sur son compte Instagram.

Madame est sur tik tok

Moi je suis sur mon sudoku Cherche pas un autre couple aussi zinzin, tu trouveras pas 😂 pic.twitter.com/boY3vu3H13 — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) September 30, 2020

Mais ce qui a le plus surpris les internautes qui ont regardé la vidéo hier soir sur Twitter ou TikTok, c’est que Jean-Marie Bigard apparaît dans le fond de la vidéo très sensuelle de Lola Marois qui dévoile ses formes, et l’attitude de ce dernier a choqué les internautes !

En effet, Jean-Marie Bigard semble rester complètement impassible face à la danse de sa compagne Lola Marois qui n’a clairement pas laissé indifférente les nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, Jean-Marie Bigard s’est d’ailleurs fait clashé par des fans de la comédienne qui lui reprochent de ne pas avoir les même occupations que l’actrice de Plus belle la vie. En revanche, cette vidéo d’une petite dizaine de secondes seulement aura au moins le mérite d’occuper une nouvelle place sur les réseaux sociaux alors même que Jean-Marie Bigard était au coeur de la polémique ces derniers jours…

Lola Marois : découvrez sa réaction après les attaques violentes de François Cluzet contre son mari !

Si Lola Marois et Jean-Marie Bigard ont une grande différence d’âge qui peut parfois se ressentir pour certains fans dans les clichés et les vidéos qu’elle diffuse, le couple semble cependant plus que jamais uni par l’amour. En effet, alors que récemment Jean-Marie Bigard était au coeur de la polémique suite à des déclarations du comédien François Cluzet qu’il accuse d’être le “roi des beaufs”.

Alors que ces déclarations ont fait vivement réagir Jean-Marie Bigard mais aussi sa communauté, sa femme Lola Marois s’était également empressée de réagir sur les réseaux sociaux. En effet, dans sa story Instagram nous avions pu voir sa réaction incitant François Cluzet à se présenter aux prochaines élections présidentielles contre son mari Jean-Marie Bigard.

voici le bilan de mon quinquennat😂🤣 pic.twitter.com/wQ92wQX0ur — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) September 29, 2020

Mais malheureusement, nous n’aurons pas la chance de voir un débat politique entre Jean-Marie Bigard, François Cluzet, et des personnalités politiques comme Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ou encore Jean-Luc Mélenchon. En effet, Jean-Marie Bigard a annoncé après le message diffusé par Lola Marois qu’il se retirait de la courses aux prochaines élections présidentielles de 2022, comme on a pu l’entendre sur CNews dans l’émission L’heure des pros où il a réalisé une déclaration jugée trop violente et déplacer par certains téléspectateurs.