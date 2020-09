Jean-Marie Bigard post une photo très osée de sa femme Lola Marois sur son lit !

Lola Marois : son mari Jean-Marie Bigard pousse des coups de gueule sur les réseaux sociaux, va-t-il se présenter aux prochaines élections présidentielles ?

Jean-Marie Bigard est un humoriste français à la fois très apprécié par les français, mais pour autant complètement détesté et haï par d’autres qui ne comprennent pas son humour parfois très vulgaire. En revanche, les internautes sont très nombreux à apprécier sa femme Lola Marois qui quant à elle semble bien faire l’unanimité !

Il faut dire que la comédienne qui a bientôt 40 ans a tout pour plaire et sait se faire désirer quand elle prend des poses très osées qu’elle partage à sa communauté sur Instagram. En effet, bien qu’elle apparaisse dans la série « Plus belle la vie » sur France 3, on peut dire que la femme de Jean-Marie Bigard est également très populaire pour ses clichés sur la toile. Depuis 2017, où elle est apparue dans Plus belle la vie pour la première fois, son compte Instagram a connu un véritable coup de boost et elle compte désormais plus de 100 000 abonnés sur le réseau social.

Mais ce n’était pas sans compter sur son envie d’aller plus loin et de partager son quotidien avec l’humoriste Jean-Marie Bigard, qui n’hésite pas à dire haut et fort ce qu’il pense. En effet, pendant la période de confinement notamment, on a pu lire et voir les nombreuses déclarations de l’humoriste français qui s’en est pris plusieurs fois au gouvernement d’Emmanuel Macron, en lui demandant notamment de changer toute son équipe et plus précisément son premier ministre Edouard Philippe. D’ailleurs, récemment interviewé par des journaliste, l’humoriste Jean-Marie Bigard s’imaginait faire une candidature demain pour les prochaines élections présidentielles. Va-t-on le retrouver face à Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, ou Marine Le Pen ?

Les prochains mois devraient nous le dire et les français seraient bien impatients de voir ce que pourrait proposer Jean-Marie Bigard face à ses détracteurs. Mais en attendant, on retrouve sa femme Lola Marois dans des sujets bien plus glamour sur son compte Instagram. Très loin des considérations politiques à l’inverse de son mari Jean-Marie Bigard, la comédienne qui joue dans Plus belle la vie sur France 3 a partagé tout récemment une photo dans une tenue qui va enflammer la toile une nouvelle fois…

Jean-Marie Bigard : sa femme Lola Marois est très appréciée par les internautes friands de ses photos !

En effet, la comédienne a publié à nouveau un cliché qui fera date et qui va faire plaisir à toute sa communauté sur le réseau social Instagram, où on la retrouve dans une photo sur son lit conjugal !

La photo, qui a été likée plus de 9000 fois au moment où nous écrivons ces lignes, a même été appréciée par des stars du petit écran comme l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna, Agathe Auproux, que l’on retrouvait dans Touche Pas à Mon Poste. Mais le cliché a également été très apprécié par une comédienne de la série où elle officie, Plus belle la vie. En effet, la comédienne Fabienne Carat s’est également empressée de liker la photo de la comédienne qui sait parfaitement se mettre en valeur, et le moins que l’on puisse dire c’est que c’est ici très réussi dans une photo glamour qui va faire plaisir à ses fans.

Mais comment réagit Jean-Marie Bigard suite à la publication de ces clichés ? Pour le moment, l’humoriste ne s’est pas encore exprimé sur le sujet, mais les fans de l’humoriste seraient très curieux de le voir réagir suite aux publications de Lola Marois, sa femme et actrice dans la série Plus belle la vie.

En tout cas, la comédienne assume complètement poster ces photos et s’en était amusé en interview d’ailleurs, où elle exprimait qu’il était tout à fait possible de poster ce genre de clichés si on prouvait que l’on avait de l’esprit à côté…