Jean-Marie Bigard répond violemment à François Cluzet et jette l’éponge des présidentielles

Les fans sont sans doute surpris de sa décision puisqu’il avait renouvelé son intention de se présenter aux élections présidentielles lors de son passage à Sept à Huit. François Cluzet a donné son avis concernant sa présence dans cette course et quelques heures plus tard, Jean-Marie Bigard s’est exprimé. Ce dernier a offert une réponse assez violente, mais il a surtout jeté l’éponge.

⚡🇲🇫CITATION -Jean-Marie #Bigard annonce sur CNews qu'il se retire de la course à la #présidentielle : "Je me retire et je leur fait une éjac faciale, comme dans les films pornos" indique-t-il, expliquant être "trop sensible" pour "aller sur le terrain avec des crabes qui puent". pic.twitter.com/eWwVUHnqa9 — Brèves de presse (@Brevesdepresse) September 28, 2020

Jean-Marie Bigard fait suite à la demande de ses amis

Vous avez sans doute croisé les propos dans la presse de François Cluzet qui ne comprenait pas comment une chaîne télévisée comme BFMTV pouvait donner quelques minutes d’antenne à une personne comme Jean-Marie Bigard. Ce dernier a été interrogé par Cnews et il a eu l’occasion de partager le fond de sa pensée par rapport à cette affaire.

Il fait donc suite à la demande de ses amis à savoir Laurent Ruquier, Laurent Baffie et surtout sa femme .

. Jean-Marie Bigard annonce qu’il se retire de la course aux présidentielles et il partage aussi quelques propos assez violents.

Sur le plateau, c’est forcément le malaise lorsque l’humoriste révèle qu’il décide de se retirer « pour leur faire une éjac faciale ».

Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Marie Bigard dans @OnRefaitLaTele sur @RTLFrance Replay intégral ➡️ https://t.co/fEmYUzAy98 pic.twitter.com/GhF7OmkgpS — Eric Dussart (@E_Dussart) September 27, 2020

Pascal Praud révèle que son discours commençait bien, mais malheureusement, il se termine mal puisque ses propos sont réellement violents. Il a également été invité sur le plateau de RMC dans le cadre de l’émission des Grandes Gueules et il a eu l’occasion de répondre à François Cluzet. Il estime que ce dernier peut le nommer comme il le souhaite, mais il doit remplacer beauf par peuple.

Pour Jean-Marie Bigard, François Cluzet insulte les personnes qu’il l’aime

Pour l’humoriste, l’acteur a pu insulter des millions de personnes qui peuvent le soutenir et l’aimer. Il estime que cette situation est grave, car, pour Jean-Marie Bigard, François Cluzet insulte son public. Il ajoute même que « c’est le chameau qui se moque du bossu ». Cette affaire a donc pris une ampleur conséquente, mais François Cluzet va-t-il lui répondre ? Dans tous les cas, vous ne pourrez pas voter pour Jean-Marie Bigard pour les prochaines élections puisqu’il a supprimé sa candidature.

Il est important de noter qu’il avait déjà partagé un tel avis après avoir annoncé sa présence dans ces élections présidentielles. Jean-Marie Bigard peut parfois être surprenant, mais il suffira de le suivre sur les réseaux sociaux pour en apprendre un peu plus. Dans tous les cas, les propos de François Cluzet n’ont sans doute pas été appréciés par l’humoriste.