Lola Marois : la femme de Jean-Marie Bigard dévoile son clip sur les réseaux sociaux ! C’est très chaud !

Jean-Marie Bigard a décidé de se retirer de la course aux présidentielles, sa femme l’aurait d’ailleurs conseillé dans ce sens au même titre que ses amis comme Laurent Ruquier et Laurent Baffie. En parallèle, il est un soutien sans faille pour Lola Marois qui a fait une annonce réjouissante pour tous les fans via son compte Instagram. Ce sera aussi l’occasion de plonger au coeur de son quotidien puisqu’elle publie de nombreuses photos.

Le titre de Lola Marois est disponible sur YouTube

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Lola Marois est également une chanteuse. Vous avez pu la découvrir sur le plateau de la Grosse Rigolade avec Jean-Marie Bigard et Cyril Hanouna, mais elle a aussi des talents de chanteuse. Elle vous propose alors un titre et elle n’est pas seule puisque vous aurez un featuring.

Vous retrouvez dans ce clip Dany ainsi que Charles V et Lola Marois vous propose les liens des comptes si vous ne les connaissez pas .

. Lola Marois vous propose aussi de découvrir son quotidien avec quelques photos et des vidéos réjouissantes.

Celle qui a sans doute dû apporter son soutien à Jean-Marie Bigard pour les présidentielles s’affiche également avec son chéri sur son compte.

Si vous souhaitez écouter ce titre, direction YouTube et vous pourrez alors vous faire une idée sur les talents de chanteuse de Lola Marois. Certains aimeront, d’autres détesteront le style par exemple, mais il en faut pour tous les goûts sur le marché de la chanson française.

Des commentaires positifs pour Lola Marois

Si vous suivez la jeune femme sur son compte Instagram, vous avez notamment pu découvrir que les commentaires étaient positifs, et même élogieux. Ils sont nombreux à avoir apprécié le titre très chaleureux, ensoleillé et il vous invite aussi à danser. Bien sûr, avec les conditions météorologiques qui sont désastreuses en France, il est toujours plaisant de savourer un tel titre qui sera susceptible de vous réchauffer le coeur. Depuis une semaine, le clip est disponible sur la plateforme et elle s’offre plus de 242 000 vues, ce qui représente une bonne performance.

De plus, certains internautes ont pu connaître Lola Marois grâce à l’émission de Cyril Hanouna puisqu’elle n’était pas forcément médiatisée. En effet, elle semble dans l’ombre de Jean-Marie Bigard même si elle est très présente sur les réseaux sociaux. Ce titre proposé par le producteur DJ Kayens est également au rendez-vous sur les plateformes de streaming comme Spotify.