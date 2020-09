Lola (Koh Lanta) : ses photos sensuelles avec Angélique sur les réseaux sociaux !

Lola (Koh Lanta) : elle partage des moments d’intimité avec Angélique…

Les plus fervents admirateurs de Lola de Koh Lanta sont aux anges ! On a en effet pu l’apercevoir dans sa story en très bonne compagnie sur les réseaux sociaux. Très amie avec Angélique, les deux jeunes femmes sont régulièrement vues ensemble dans des vidéos communes sur Instagram mais aussi sur des clichés qu’elle partage.

Hier soir, les deux candidates semblent avoir passé un très bon moment, comme on a pu le voir dans la story de Lola. En effet, on peut voir Angélique et Lola dans un jacuzzi en train de se détendre. Toujours très souriante, Lola à de quoi être heureuse en compagnie de son amie qu’elle a rencontré dans l’aventure !

Par la suite, on a pu voir les deux jeunes candidates sur la plage de Berck en train de partager un bon moment autour d’un cocktail. Mais encore une fois, il y a un détail qui n’a pas échappé aux plus grands admirateurs de Lola ! Sur la vidéo qu’elle a partagé sur sa story où elle est en compagnie d’Angélique, on peut en effet très clairement voir le soutien-gorge de la candidate dépasser. Il n’en a pas fallu plus pour affoler les fans qui n’en reviennent toujours pas !

S’il manquait quelque chose pour fidéliser les téléspectateurs de Koh Lanta, voilà un très bon argument qui devrait réconcilier les personnes les plus frileuses qui souhaitaient ne plus regarder l’émission ! Mais quoi qu’il en soit, le programme de télé-réalité présenté par Denis Brogniart réserve une nouvelle fois toutes ses surprises cette année…

Koh Lanta – les 4 terres : une saison exceptionnelle !

Comme on a pu le voir, alors qu’hier soir le suspens battait son plein dans l’émission Koh Lanta – les 4 terres présentée encore une fois par l’animateur Denis Brogniart, il y a certains candidats qui n’ont pas l’air stressés et qui semblent avoir bien d’autres occupations ! Et c’est une saison encore une fois toute particulière, comme on a pu le voir… En effet, si la dernière saison avait été complètement perturbée par la crise sanitaire du coronavirus, cette année c’est un tout autre évènement qui a véritablement bouleversé le programme de télé-réalité suivi par des millions de français. Nous avons en effet appris le décès tragique du candidat Bertrand-Kamal, des suites d’un cancer. Ses parents se sont d’ailleurs exprimé suite à son décès et ont décidé de ne pas rester sans voix…

Mais heureusement, Koh Lanta a encore une fois cette année son lot de bonnes nouvelles ! Et les plus fidèles du programme sont encore une fois servis avec le casting de l’émission qui est exceptionnel. Si on retrouve des caractères forts et bien trempés, il y a également des candidats qui font beaucoup d’effets aux téléspectateurs, comme c’était le cas lors de la dernière saison avec notamment Inès et Charlotte !

Pour cette nouvelle année, c’est le cas pour la jeune berckoise Lola qui fait sensation dans le programme depuis plusieurs semaines maintenant. Mais si cette dernière fait des apparitions particulièrement remarquées dans le programme, on la remarque également sur les réseaux sociaux où elle fait beaucoup parler d’elle. Depuis le début du programme tout particulièrement, on ne compte plus les photos et les vidéos que Lola de Koh Lanta partage avec sa communauté…