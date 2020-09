Charlotte de Koh Lanta très belle sur Instagram ! Regardez les photos !

Si on aime autant l’émission Koh Lanta, ce n’est probablement pas que pour les beaux paysages ainsi que pour les épreuves sportives : c’est aussi pour les belles créatures qui y participent ! Et cette année encore, on a été gâtés en la matière, notamment grâce à la belle Charlotte. Celles et ceux qui ont suivi l’émission ces derniers mois ont été conquis par cette belle et jeune blonde aux yeux verts, qui a été très populaire tout au long de cette saison. Celle-ci n’a pas fini de nous en mettre plein les yeux, en dépit du fait que l’émission soit terminée depuis quelques semaines déjà : elle utilise son compte Instagram pour nous faire rêver, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça marche plutôt bien !

De jolies formes et beaucoup de force

Tout au long de l’été, Charlotte n’a cessé de nous éblouir avec de nouvelles photos. Ceux qui suivent son compte Instagram au quotidien ont probablement remarqué un cliché pas comme les autres : en effet, elle a publié il y a quelques jours une photo sans le haut, qui a fait littéralement le buzz un peu partout sur la toile ! Par malchance, celle-ci n’a pas souhaité laissé le cliché en ligne, et l’a supprimé aussitôt. Ainsi, nous n’avons pas eu le temps de vous le présenter, en dépit de notre envie de vous faire rêver, chez Barbanews ! Quoiqu’il en soit, il y a encore de quoi faire pour celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre sa communauté sur le célèbre réseau social : on trouve en effet une mine d’or de photographies toutes plus magnifiques les unes que les autres, qui dévoilent largement le corps de rêve de cette belle blonde pulpeuse.

Elle profite largement de l’été

La petite Charlotte comptait visiblement sur l’été pour prendre du bon temps, et elle s’en donne à cœur joie comme vous pourrez le constater en rejoignant son compte. On la découvre en effet régulièrement en bikini dans de jolis endroits, cela lui a permis probablement de bien récupérer après sa saison sur TF1, dans Koh Lanta, une émission qui n’est évidemment pas de tout repos.

On prend plaisir à la regarder faire, tout comme ses 100 000 fans Instagram qui n’en ratent pas une miette, tout comme nous !

Une candidate vraiment pas comme les autres

S’il y a bien une candidate qui fut appréciée des téléspectateurs cette année, c’est sans le moindre doute Charlotte. Celle-ci a réussi à gagner le cœur des Français au fil des épisodes, notamment lors de ses différentes performances dans le jeu (eh non, ce n’est pas seulement pour son physique de rêve !). Il s’agit également d’une jeune femme très sympathique, son élimination a été assez mal vécue par ses fans.

En effet, c’est avant tout la menace qu’elle pouvait représenter qui a donné envie aux candidats de l’éliminer, alors qu’elle ne le méritait pas vraiment. Elle et son binôme avaient qui plus est chacun un collier d’immunité, et cela n’a pas permis de sauver ce duo pas comme les autres. Cela a tout aussi bien étonné le présentateur, Denis Brogniart, et les téléspectateurs, qui ne s’attendaient probablement pas à un rebondissement aussi étonnant !