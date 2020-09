Mort de Bertrand-Kamal de Koh Lanta : ses parents sortent du silence, un message bouleversant

Il y a quelques jours, Bertrand-Kamal annonçait dans les colonnes du Bien Public qu’il était atteint d’un cancer. Il préférait partager cette révélation avant que la presse ne s’empare de cette affaire. En effet, Alexia Laroche-Joubert sur le plateau de TPMP a révélé que peu de personnes de l’équipe étaient au courant, mais ce problème de santé aurait pu faire l’objet d’une fuite. Elle a également précisé que les médecins avaient déniché un cancer agressif puisqu’il a été foudroyant. La semaine dernière, nous apprenons alors avec la plus grande tristesse le décès de Bertrand-Kamal Loudrhiri. Ses parents et notamment son père à savoir Samir ont décidé de sortir du silence. Pour rappel, Denis Brogniart avait lors de la finale avec Naoil et Inès Loucif partagé un message de soutien pour Samir.

Le message de Samir est clairement bouleversant

A l’époque, les fans de Koh Lanta ne savaient pas qu’il faisait allusion au père de Bertrand-Kamal. Ce dernier a donc révélé qu’il connaissait très bien son fils, mais il n’avait pas pris l’ampleur de sa notoriété puisqu’il était finalement apprécié de tous. Il a donc été bouleversé de constater que lors de l’hommage de nombreuses personnes s’étaient rendues sur place pour lui adresser un dernier adieu.

L'Olympique de Marseille présente ses plus sincères condoléances aux proches et à la famille de Bertrand-Kamal, fidèle supporter du club phocéen et membre des @Winners1987, disparu hier 🙏💙 pic.twitter.com/HVYA96fIQf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 10, 2020

Samir souhaite remercier toutes les personnes qui ont adressé des messages, des condoléances pendant cette période difficile .

. Il a également eu quelques mots pour la production d’ALP comme Alexia Laroche Joubert et Denis Brogniart qui étaient présents samedi dernier aux côtés de la famille.

Un message est adressé au Centre Georges François Leclerc ainsi qu’aux personnels soignants, ils ont ainsi pu suivre son fils.

Samir termine son message en remerciant le Bien Public pour transmettre le message à toute la communauté et il révèle qu’ils ne sont pas des spécialistes des réseaux sociaux, mais « nous tenions à vous rendre l’amour que nous recevons dans cette épreuve ».

Bertrand-Kamal sera présent dans l’épisode 4 de Koh Lanta

Les fans espèrent qu’il ne sera pas éliminé avant la finale, cela permettrait à tout le monde de lui rendre un grand hommage. En effet, s’il a eu la chance de décrocher une place pour cette dernière ligne droite, il n’est pas certain qu’il remporte l’émission. Il faut savoir que les votes ne sont pas effectués en direct, mais à la fin de l’aventure et celle-ci s’est terminée en décembre 2019. Le cancer de Bertrand-Kamal de Koh Lanta a été détecté en avril selon Alexia Laroche-Joubert.

Comme Denis Brogniart avait pu le révéler, le candidat n’a pas été éliminé pendant l’épisode 3, il sera donc présent ce vendredi avec ses camarades, mais va-t-il continuer l’aventure ? Les audiences seront sans doute conséquentes puisque les adeptes de ce jeu d’aventure veulent savoir si Bertrand-Kamal pourra continuer cette aventure. Comme Alexia Laroche Joubert a pu le révéler sur le plateau de TPMP, la famille et le candidat ont demandé à ne rien changer de l’émission, les images ont donc été montées par des équipes qui n’étaient pas au courant du cancer du jeune homme emporté alors qu’il avait seulement 30 ans. Il s’agissait pour lui d’un rêve qu’il a eu l’occasion d’accomplir, mais il aurait selon Denis Brogniart réellement aimé venir lors de la finale.