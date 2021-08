Les Z’amours, clap de fin : Découvrez ce quatrième animateur qui n’a pas fait de vieux os sur l’émission !

Les Z’amours, c’est bel et bien fini. L’émission s’est arrêtée ce samedi 21 août 2021, après 26 ans de diffusion. Elle a vu se succéder 4 différents animateurs, dont 3 sont très connus. Il s’agit de : Jean-Luc Reichmann, Tex et Bruno Guillon. Le quatrième n’a pas eu l’occasion de se faire connaître sur l’émission. Il n’a pu la présenter que le temps d’un été.

Le programme les Z’amours tire sa révérence après un parcours riche en émotions !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Z’Amours (@leszamours)

Les Z’amours, un programme présenté sur France 2 depuis 1995, prend fin ce 21 août 2021. Les téléspectateurs ont pu en profiter pendant 26 longues années chargées d’émotions en tout genre. On a pu assister à des rires, des larmes, à des scènes touchantes et émouvantes, etc. On a même eu droit à des confessions, des anecdotes coquines et des déclarations parfois gênantes.

Malheureusement, l’émission qui continuait d’attirer un grand nombre de téléspectateurs ne convenait plus à France Télévisions. La nouvelle présidente de la chaîne désire mettre en place des programmes au format français. Les Z’amours étant une adaptation du format américain, il fallait y mettre un terme. C’est une nouvelle douloureuse pour le dernier animateur qui a dû faire ses adieux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bruno Guillon (@brunoguillonoff)

Bruno Guillon ne s’attendait certainement pas à voir l’émission prendre fin. Il était donc très ému au moment de faire ses adieux. Il a adressé un message très émouvant aux téléspectateurs et à ses fans. On pouvait voir sur les ardoises du programme : « Voilà… C’était la dernière des Z’amours. J’ai pas les mots… Au nom de toutes les équipes qui ont travaillé pour vous distraire depuis 1995, merci. Et surtout… Aimez-vous ».

Un animateur qui n’est resté que deux mois sur l’émission !

Parmi les nombreux animateurs qui se sont succédés sur le programme, seulement 3 sont connus. Le 4ème est souvent oublié, car il n’a animé les Z’amours que pendant 2 mois. Il s’agit de Patrice Laffont. Ce dernier a animé le programme pendant l’été 2000. C’est sans doute pour cette raison qu’en faisant ses adieux, Jean-Luc Reichmann l’a oublié.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

En effet, en tant que premier animateur de l’émission, Jean-Luc Reichmann a fait ses adieux sur Instagram. Il a laissé un message qui disait : « Cher Bruno, Cher Tex, Très Chères équipes des Z’AMOURS. C’est en 1995 qu’a débuté cette merveilleuse histoire qui se termine aujourd’hui. Merci Merci Merci à tous et surtout un énorme BRAVOOOO pour ce magnifique parcours ».

A ce post, un internaute a répondu qu’il n’avait pas mentionné Patrice Laffont. Même si ce dernier n’a présenté l’émission qu’un court moment, il fait partie de l’aventure. Celui qu’on n’oubliera sans doute jamais, c’est Tex. Finalement c’est celui qui a animé l’émission le plus longtemps, de 2000 à 2018.

Quoi qu’il en soit, le programme les Z’amours va énormément manquer au public français.