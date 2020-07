Les 12 Coups de midi : Eric s’exprime sur les tricheries supposées, a-t-il été favorisé ?

Vous le savez si vous suivez l’émission des 12 Coups de midi, Éric a été un grand joueur puisqu’il est premier au classement des maîtres de midi. Il a donc eu 199 participations, il a remporté plus de 900 000 euros de gains (cadeaux et argent). Toutefois, si certains internautes ne l’appréciaient pas attendaient qu’il quitte le programme, d’autres ont partagé des rumeurs concernant des tricheries. Bien sûr, elles ont toujours été supposées et non vérifiées. Il a toutefois démontré qu’il possédait une culture incroyable et même s’il a chuté avec une question assez simple comme ce fut le cas pour Paul, son talent n’est plus à prouver.

Quelle est la réponse d’Éric par rapport aux tricheries ?

Éric attendait le moment où il pourrait enfin dépasser Paul et Christian Quesada. En effet, dans plusieurs interviews, il avait dévoilé son envie d’être le premier au classement et même s’il espérait arriver à 200 participations, il a tout de même réussi un très beau parcours. Ce dernier a d’ailleurs été salué à maintes reprises par Jean-Luc Reichmann, le présentateur des 12 Coups de midi. Il pouvait aussi compter sur des fans notamment via les réseaux sociaux puisqu’il n’était pas toujours critiqué sur Twitter.

Les accusations de tricheries n’ont pas été fondées, la production ne semble pas avoir favorisé le candidat .

. Éric a insisté sur le fait qu’il a remporté cette somme d’argent ainsi que les cadeaux grâce à ses connaissances, sa culture générale.

De ce fait, il balaye d’un revers de la main toutes ces accusations qui sont alors infondées.

Il avoue qu’il peut renvoyer une image assez froide, cela a d’ailleurs été au centre de nombreuses accusations sur Twitter.

Éric est conscient de la situation et il n’a pas forcément de problèmes avec cette image renvoyée ou les diverses critiques. Selon 8Buzz, il a toutefois partagé une déclaration assez ferme concernant les accusations de tricheries.

Ce qui fait un peu mal, c’est lorsque l’on m’accuse d’avoir triché, quand on me soupçonne de mémoriser des réponses à l’avance, ce type de choses, ou lorsqu’il y a quelque chose d’écrit sur mon écran.

Éric dans les 12 Coups de midi n’a pas été favorisé

Il n’est pas le seul candidat qui a fait l’objet d’une telle accusation, car Paul avait aussi été pointé du doigt lors de son élimination. Certains avaient répandu des rumeurs, il aurait alors fait exprès de perdre sur une question simple. D’autres ont assuré que la production voulait se débarrasser de lui. Finalement, le candidat change, mais les accusations restent les mêmes, ce qui montre qu’elles sont infondées. Dans cette déclaration, Éric des 12 Coups de midi souhaite ajouter que la production n’a pas transmis en amont des questions pour qu’il puisse les mémoriser afin d’apporter les bonnes réponses.

Il n’a pas non plus eu des questions simples notamment pour qu’il puisse être le premier du classement et donc le nouveau maître de midi. De ce fait, Jean-Luc Reichmann, la production et Éric n’ont absolument pas triché selon ses dires, il a obtenu tout ce qu’il a gagné grâce à ses connaissances. Dans tous les cas, il ne pourra pas mettre un terme aux critiques sur les réseaux sociaux, car même Antonin qui enchaîne les réussites est aussi sous le feu de quelques réactions négatives.