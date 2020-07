View this post on Instagram

⚠️ Alerte télévision 📺 La télé n’a jamais autant rassemblé depuis 30 ans ‼️… 6,7 Millions 👍… Hier #les12coupsdemidi 🌟 ont réuni nos familles avec plus de 6.7 millions de téléspectateurs à 12h50 sur @tf1 Cela me met en joie et me donne des ailes 🦋 pour les 30 années à venir 🙏😜 Bonne semaine à tous et je vous donne rendez-vous aux 12 coups de Midiiiiiiii ☀️ Et surtout pour la santé de tous, continuons à suivre les consignes 👍 😇 @endemolshinefr