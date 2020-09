L’amour est dans le pré : Claire va se marier ! Elle annonce la bonne nouvelle à ses fans sur Instagram !

Peu importe les épreuves, le vrai amour triomphe toujours. Cette leçon est enseignée par les films romantiques et les feuilletons. Cette fois-ci c’est la vie d’une star qui a servi d’exemple. Claire et son compagnon Sébastien s’apprêtent à laisser les difficultés du passé dans leur dos. Le couple a traversé des moments difficiles mais aujourd’hui tout va pour le mieux. Une conclusion tirée de l’annonce faite par Claire elle-même…

Une trop grosse perte !

Découverte dans la saison 10 de l’émission « L’amour dans le pré », Claire a été l’une des candidates les plus suivies. Originaire de la région Midi-Pyrénées, elle est issue d’une famille modeste. Cela ne l’a pas empêché de trouver l’amour. En effet, son chemin rencontra celui de Sébastien et ce fût le coup de foudre. Un amour qui a été couronné par la naissance d’un premier fils nommé Mathéo. La petite famille vivait le bonheur parfait jusqu’à ce que le drame survienne.

En couple et mère d’un petit garçon, Claire eut le bonheur de retomber enceinte. Une nouvelle qui submergea les deux hommes de sa vie de joie et de bonheur. Toute la période de la grossesse se passa dans le calme jusqu’à l’accouchement. Le 4 juillet 2020, elle donna naissance à un garçon. Cependant, la joie ne sera que de courte durée puisque l’enfant ne vivra que quelques heures. Le bébé Mathis a rendu l’âme suite à quelques complications. Pour Claire, son bout de chou a « rejoint les anges ».

Le sourire après une grande période de tristesse…

Après un si grand malheur, Claire et Sébastien ne se sont pas laissés abattre. Les deux amoureux se sont mutuellement soutenus. Le résultat est stupéfiant car Claire refait son apparition sur les réseaux sociaux toute métamorphosée. La maman de Mathéo fait une superbe publication sur son compte Instagram. Elle montre à tous ses fans qu’elle et son fiancé ont pu aller de l’avant après la perte de leur enfant.

Le vendredi 11 Septembre dernier, Claire a publié des clichés la montrant en plein préparatifs de mariage. Deux mois après l’épreuve subie par le couple, Claire et Sébastien ont décidé de se marier. Une bonne nouvelle que la future mariée a tenu à partager avec ses abonnés d’Instagram. On peut apercevoir de nombreuses photos dans la story de Claire. Sur l’une des photos, on peut voir le décompte qui mène à l’événement heureux. Et apparemment, le mariage est pour ce samedi 12 Septembre 2020.

Des photos emprunts de bonheur et de joie

Les différentes photos postées par Claire la montre à différentes étapes des préparatifs de son mariage. On voit d’abord une Claire bien coiffée et maquillée. En légende, elle félicite sa maquilleuse qui, d’ailleurs, se trouve à ses côtés sur la photo. Sur la photo suivante, on aperçoit la décoration de mariage faite à la ferme de résidence du couple. Au fonds de la photo, on peut lire une pancarte sur laquelle est inscrit : « Le bonheur est dans le Gers ». Un message qui résume l’état d’esprit festif de Claire et Sébastien.

Pour finir, on retrouve un photobooth sur lequel, elle annonce la fête qui se déroulera le jour suivant. Le jour du mariage sera donc une journée de plaisir et de distraction. Les fans de la star sont joyeux de cette annonce et la soutiennent. Ils ont répondu présents massivement par des commentaires comme lors du drame qui a touché l’ex candidate de «l’amour est dans le pré»… Que du bonheur Claire !