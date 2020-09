Lady Diana : un pompier révèle ses dernières paroles, c’est bouleversant

Le 31 août 1997, la France découvre avec effroi les images de la voiture de Lady Diana. Cette dernière se trouvait en compagnie de son compagnon lorsque l’accident s’est produit au niveau du pont de l’Alma. Elle avait fêté ses 36 ans et, lorsque les pompiers sont arrivés sur place, ils ont pu constater qu’elle n’était pas décédée. En réalité, elle a perdu la vie deux heures après son admission à l’hôpital. Un pompier a toutefois décidé de partager les dernières paroles prononcées avant qu’elle fasse un arrêt cardiaque.

Les déclarations bouleversantes de ce pompier

Le décès est survenu il y a près de 23 ans et pourtant, il bouleverse toujours autant la France et l’Angleterre. Deux enfants ont été « orphelins » de leur mère à savoir les Princes Harry et William. Ils sont aujourd’hui parents tous les deux. Le premier a eu un petit garçon avec Meghan Markle et le second a été papa pour la troisième fois avec Kate Middleton. Des rumeurs révèlent que la famille pourrait encore s’agrandir. En ce qui concerne le pompier, il a partagé ses déclarations dans le Sun.

Le pompier à savoir Xavier Gourmelon ne reconnaît pas la princesse Diana, il se souvient seulement qu’il est face à une femme blonde .

. Lorsqu’il est arrivé au niveau du tunnel, il se rappelle également que la situation était dramatique puisque la voiture avait terminé sa course dans l’un des piliers du pont.

Lady Diana avait encore les yeux ouverts, il a pu lui tenir la main et il ne pensait pas qu’elle perdrait la vie.

La princesse a reçu de l’oxygène, il a tenté de la réconforter au vu de la situation.

Lady Diana a alors prononcé ses dernières paroles : oh, mon Dieu, qu’est-ce qu’il s’est passé ? Le pompier révèle qu’elle fait ensuite un arrêt cardiaque et elle est emmenée rapidement à l’hôpital le plus proche. La suite, nous la connaissons malheureusement puisqu’elle est décédée des suites des blessures survenues après l’accident.

Un transfert très difficile jusqu’à l’hôpital

Le pompier ne sait donc pas qu’il est face à Lady Diana, il le découvrira plus tard. Toutefois, il révèle qu’il a appris sa mort par la suite et il a été bouleversé par cette annonce. Dans cette interview qui revient sur le devant de la scène pour le 23e anniversaire de sa mort, nous apprenons que le transfert de la princesse n’a pas été très simple. Elle venait de faire un premier arrêt cardiaque, la situation était donc difficile et l’ambulance a été contrainte de rouler à 10 km/h. Le but était alors simple puisqu’il ne fallait pas augmenter la pression artérielle.

Lady Diana est alors transférée à Paris à l’hôpital Salpêtrière où elle décède deux heures plus tard à la suite de plusieurs arrêts cardiaques. Les médecins qui ont pu s’occuper d’elle ont précisé qu’elle avait perdu la mort aux alentours de 4 heures et elle était arrivée à 2 heures environ du matin dans l’établissement. Le pompier a révélé lors de cet entretien que le souvenir de cette nuit est toujours avec lui et il ne l’oubliera jamais. Quelques heures plus tard, l’annonce de la mort de la jeune femme se répandait comme une traînée de poudre et les Français ont été bouleversés au même titre que les Britanniques qui venaient de perdre leur princesse.